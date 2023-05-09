جامعة أسيوط تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لطلابها

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة أسيوط، صباح اليوم، ندوة تعريفية بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار بروتوكول التعاون المنعقد بين الجانبين وبالتنسيق مع فرع الجهاز بالمحافظة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يشارك في الندوة الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور محمد مصطفي حمد وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الله جمال راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وايهاب عبد الحميد مصطفى مدير جهاز تنمية المشروعات فرع أسيوط , ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى حرص إدارة الجامعة على عقد ندوات تعريفية لطلابها؛ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل لخدمة ذاتهم ووطنهم، مع توفير سبل الدعم والرعاية لشباب الراغب في إقامة مشروع حر، مشيداً بدور جهاز في إتاحة مختلف الفرص التي تساعد على بناء معارفهم ومهاراتهم.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمود عبد العليم أن سلسلة الندوات التعريفية التي يقدمها الجهاز تهدف إلي صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية ورفع مستوي أدائهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية لتأسيس وإنجاح مشروعاتهم الخاصة وتنميتها سواء علي المستوى المحلي والعالمي، داعياً كافة الطلاب إلى الاستفادة القصوى من الخدمات التي يقدمها الجهاز.

ومن جانبه استعرض ايهاب عبد الحميد مصطفى، الخدمات التي يقدمها الجهاز ضمن سلسلة الندوات التعريفية التي تم تنسيقها مع جامعة أسيوط؛ لمساعدة الطلاب وتشجيعهم على تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتنميتها من خلال دراسة سوق العمل ومتطلباته، مشيراً أن خدمات الجهاز، تتضمن التعريف بفرص الإستثمار، والمساعدة في إعداد دراسات جدوي أولية عن المشروعات، والمساعدة في الحصول علي التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق، ومساعدة المشروعات على الحفاظ علي المهن التراثية، والتعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

جدير بالذكر أنه تم استعراض أفكار مجموعة من طلاب عن كيفية إعادة تدوير قش الأرز واستخدامه في صناعة الأخشاب والأثاث؛ للحفاظ والحد من تلوث البيئة الناتج عن انتشار الحرائق والأدخنة.