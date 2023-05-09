الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل بمزارع الجامعة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والتنمية، جولة تفقدية داخل مزارع الجامعة، لمتابعة سير العمل، والوقوف على ما يلزم من توفير وإعداد مقترحات إضافية  لزيادة أنظمة تأمين وحماية  تلك المزارع والمقامة على مساحات هائلة.

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وكان الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، وجه بأهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة سواء؛ البشرية أو ما تضمه من وحدات ومزارع إنتاجية، ومرافق خدمية، وتوفير كل سبل الدعم من أجل تطوير تلك الإمكانيات، وتعظيم الاستفادة منها والحفاظ عليها  بما يعود بالنفع للجامعة والمجتمع ويسهم في تحقيق محاور التنمية المستدامة وركائز التقدم الشامل، مع توفير مزيد من الدعم لمزارع الجامعة، لما تملكه من قدرات إنتاجية متنوعة هي الأكبر فى حجمها وإمكانياتها على مستوى الجامعات المصرية.

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وتأتي جولة الدكتور محمود عبد العليم ، لتطوير النقاط التأمينية بالمزرعة وزيادة  أكشاك تواجد أفراد الأمن الجامعى؛ واستكمال بناء الأسوار وتركيب البوابات إضافية، والتأكيد على تواجد أفراد الحماية المدنية بصفة مستمرة  للحد من اندلاع الحرائق والسيطرة عليها.

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التعاون المشترك التنمية المستدامة الجامعات المصرية الدكتور أحمد المنشاوى الوزارات والهيئات تعظيم الاستفادة جامعة أسيوط خدمة المجتمع خلق فرص عمل رئيس جامعة أسيوط شئون خدمة المجتمع

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