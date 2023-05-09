الصحة الفلسطينية: 13 قتيلًا و20 مصابًا جراء الهجوم الإسرائيلى صباح اليوم

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي أقدم في الساعات الأولى من صباح اليوم باستهداف الأحياء السكنية الآمنة، مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا من الشباب والنساء والأطفال، إضافة إلى إصابة 20 آخرين وتتراوح حالتهم من خطيرة إلى متوسطة.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأكد متحدث الصحة الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يستخدم القوة المفرطة بحق المواطنين المدنيين، مما أدى إلى وصول المواطنين إما أشلاء مفتتة أو جثث محترقة، كما أن الإصابات كانت خطيرة بصورة كبيرة.

النزيف الفلسطيني مستمر

وتابع: "هناك عدد من المصابين تُصنف حالتهم من حرجة إلى حرجة جداً، لذا نسير على قدم وساق لتوفير الرعاية الصحية المكثفة لهذه الحالات، لكن من الممكن ارتفاع أعداد الشهداء مع نهاية اليوم".

واستطرد: "الأجواء في غزة الآن تشير إلى إمكانية، أن يكون هناك حدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الساعات المقبلة، وبالتالي من المتوقع عدم وقف النزيف المدني الفلسطيني عند هذا الحد".