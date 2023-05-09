بعد قضية ابن مخرج شهير.. ماذا نصح «صندوق مكافحة الإدمان» للحماية من المخدرات؟

فتحت قضية أحمد جلال عبد القوى وهو الفنان الذي ثبت تعاطيه للمخدرات وتصدر التريند منذ قليل قضية الإدمان، لهذا السبب يقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى طرق من أجل وقاية أبناؤنا من الوقوع فى إدمان المخدرات ويعمل على تقديم النصائح لأولياء الامور والتى منها:

_استمع إلى أبنائك.

_اعط أولادك كل الاهتمام لتنشئتهم تنشئة سليمة.

_ساعد ابنك ليكون سعيدا.

_تذكر فترة مراهقتك وحيرتك وضعفك.

_امرح والعب مع ابنك.

_انتقد ابنك ولكن امزج ذلك بالمديح.

_تنبه لأعراض التعاطي التي قد تظهر على ابنك.

وتصدر الفنان أحمد جلال عبد القوى محركات البحث على جوجل، وهو الفنان الذي ظهر من خلال مسلسل «حضرة المتهم أبى»، الفنان أحمد جلال عبد القوى قد تصدر الترند بسبب أنه حصل على جرعة زائدة من المخدرات حيث سقط الفنان على الأرض مغشيًا عليه داخل مطعم شهير للأسماك بمنطقة المهندسين، وعقب نقله إلى المستشفى تبين تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

بدأت تفاصيل أزمة أحمد جلال عبد القوى حينما ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالعجوزة يفيد بوجود شاب في حالة إغماء بأحد العقارات بشارع وادى النيل بمنطقة المهندسين، ثم تبين أن الشاب يدعى أحمد جلال عبد القوى، ممثل وتم نقله لمستشفى مبابة العام بواسطة سيارة إسعاف لتلقى العلاج.

وتلاقي العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى إخطارا من العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث قطاع الشمال يفيد بإصابة شاب بحالة إعياء بسبب تناوله جرعة من المخدرات.