الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل تتذكرونه؟.. القصة الكاملة لأزمة أحمد جلال عبدالقوى

أحمد جلال عبد القوى
أحمد جلال عبد القوى

تصدر الفنان أحمد جلال عبدالقوى المحركات الأولى على جوجل، بعدما سقط على الأرض مغشيًا عليه داخل مطعم شهير للأسماك بمنطقة المهندسين، وعقب نقله إلى المستشفى تبين تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

البداية حينما ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالعجوزة يفيد بوجود شاب في حالة إغماء بأحد العقارات بشارع وادى النيل بمنطقة المهندسين، ثم تبين أن الشاب يدعى أحمد جلال عبدالقوى، ممثل، وتم نقله لمستشفى إمبابة العام بواسطة سيارة إسعاف لتلقى العلاج.

العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى إخطارًا من العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث قطاع الشمال، يفيد بإصابة شاب بحالة إعياء بسبب تناوله جرعة من المخدرات.

فى هذا السياق نرصد من هو أحمد جلال عبدالقوي:

- ولد في مدينة القاهرة في عام 1984.

-  تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

 

- له العديد من المسلسلات التليفزيونية أبرزها  (حديث الصباح والمساء، الليل وآخره، حضرة المتهم أبي، دكتور أمراض نسا).

- له دور مميز فى "حضرة المتهم أبي"، حيث كان نجل الفنان نور الشريف فى المسلسل وكان دائم الشجار معه.

جدير بالذكر أنه بدأت نيابة العجوزة تحقيقاتها في الواقعة، وطلبت تقريرًا مفصلًا من مستشفى إمبابة ومركز السموم ومستشفى الدمرداش بشأن حالته الصحية، وعمل التحاليل اللازمة للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه، وسرعة استجوابه فور تعافيه.

أحمد جلال عبد القوي أحد العقارات أجهزة الأمنية العالي للفنون المسرحية الصباح والمساء التحاليل اللازمة الأجهزة الأمني

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