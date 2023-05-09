باحثة لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل راغبة فى تقليم أظافر حركات الجهاد الفلسطينية

قالت نرمين سعيد، باحثة بالمركز المصري للفكر، إن الجانب الإسرائيلي لديه إصرار على اتباع سياسة الاغتيال، حيث تم اغتيال اليوم ثلاثة من ممثلي حركة الجهاد الإسلامي.

الاغتيالات الإسرائيلية المتكررة

وأكدت نرمين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهجوم اليوم على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي شهد إدانات من الحكومة المصرية والتركية والإيرانية.

وأضافت في حديثها، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن أن هذه العمليات الحربية الدونية ستستمر لأيام عدة مقبلة، لذا يجب على المجتمع الدولي التدخل بجدية لوقف هذا الصراع بطريقة عملية.

العمليات الحربية الإسرائيلية

وتابعت: «إسرائيل تصر على تقليم أظافر حركة الجهاد والحركات الفلسطينية كلها، وبالتالي جميع العمليات الإسرائيلية الحالية تسير في اتجاه تقييد حركة هذه الجماعات الفلسطينية».