تفاصيل حفل عمرو دياب في أرينا الكويت 18 مايو الجاري.. صور

يلتقي الهضبة عمرو دياب، مع جمهوره في حفل استثنائي يقام في دولة الكويت العربية الشقيقة، مساء يوم 18 مايو الجاري، على مسرح آرينا كويت والذي يتسع لـ5 آلاف متفرج.

ومن المقرر أن تكون إطلالة النجم المصري الكبير استثنائية في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في الكويت والخليج فضلا عن الاستعدادات الضخمة للحفل الذي تنظمه"باشا جروب" الرائدة في مجال إنتاج وتنظيم الفعاليات وصناعة الترفيه.

وأطلقت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب بالكويت، حملة دعائية كبيرة وغير المسبوقة للحفل في معظم شوارع الكويت الى جانب الدعاية المكثفة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وسيكون المسرح الذي يقف عليه الهضبة، مفاجأة الحفل من ناحية الإضاءات والمؤثرات والتجهيزات الحديثة التي سوف تساهم في خروج الأمسية بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة لعدة مفاجأت أخرى بالحفل سيتم الكشف عنها.

ومع اقتراب إطلالة الهضبة في الكويت تزداد ردود الأفعال الجماهيرية المرحبة بالنجم المصري في وطنه الثاني ، كونه صاحب تاريخ طويل ويحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور من مختلف الأجيال وهو ما بينه تذاكر الحفل التي تم حجزها.

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