بسبب الدَّين.. الطب الشرعى يكشف تفاصيل قتل عاطل بكرداسة

تنشر "الدستور" تقرير الطب الشرعي فى اتهام عاطل بقتل آخر عقب مماطلة المجني عليه في سداد «الدّين» المستحق عليه لديه بمنطقة كرداسة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الوارد بأوراق القضية أنه بإجراء الصفة التشريحية على المتوفى تبين وجود إصابات بالرأس وهى إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضية بعضها ذو سطح خشن أيا كان نوعها والوفاة تعزو لمجموع الإصابات الرضية وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف على سطح المخ.

وأضاف التقرير أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.