شكرى: مصر وجنوب السودان يتحملان مسئولية خاصة تجاه السودان (فيديو)

عبّر وزير الخارجية سامح شكري، عن فخره باستقبال سلفا كير رئيس جنوب السودان، لتسليمه رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تركزت حول الوضع في السودان، واستمرار التنسيق فيما بين الزعيمين حول التطورات الخاصة بالسودان، والتشاور حول العمل المشترك.

وأكد شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الجنوب سوداني، اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف إطلاق النار في السودان، وتوفير الممرات الآمنة، والعمل من خلال رعاية مصلحة الشعب السوداني في هذه الأوقات العصيبة.

اتصال مباشر مع كل الأطياف السودانية

وأضاف شكري أن مصر وجنوب السودان يتحملان مسئولية خاصة تجاه السودان، باعتبارهما شريكين رئيسيين للسودان، لهما اتصال مباشر مع كل الأطراف السودانية، ويعملان سويًا من أجل تحقيق الاستقرار ليس فقط في السودان، ولكن في المنطقة بصفة عامة.

وتابع: تلقيت من الرئيس الجنوب سوداني رؤيته وتقييمه للأوضاع والاتصالات التي أجراها خلال المرحلة الماضية، سواء مع رئيس المجلس السيادي، وقائد التدخل السريع، وأيضًا الاتصالات التي تمت مع العديد من القادة في المنطقة، وسوف أنقل للرئيس السيسي ما حملني به من تقدير وتقييم، وبالتأكيد سوف يظل التشاور والتنسيق وثيقا فيما بين البلدين.