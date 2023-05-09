درة: سعيدة بتكريمي من مهرجان ياسمين الحمامات التونسي

عبرت النجمة درة عن سعادتها بتكريمها من قبل مهرجان ياسمين الحمامات الدولي، ببلدها تونس كأفضل فنانة تونسية خارج تونس للعام الجاري.



وتسلمت درة التكريم لتغادر مباشرة الي السعودية لارتباطها بعرض مسرحيتها، حتى لا يطير الدكان هناك.



درة وجهت التهنئة لكل المكرمين وإدارة المهرجان على نجاح الدورة الحالية والتي ستشهد عرض فيلمها التونسي باب الفلة.



درة كرمت العام الماضي من مهرجان ربيع القيروان بتونس ومن الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية. ومن العديد من المهرجانات في الوطن العربي.



إدارة المهرجان وصفت مسيرة درة الفنية بالرائعة حيث انها قدمت وعلى مدار ٢٠ عاما اكثر من 65 عمل بين أفلام ومسرحيات ومسلسلات تلفزيونية اذاعية كانت بدايتها مع المخرج التونسي المسرحي الكبير توفيق الجبالي ومسرحية المجنون ثم تواصلت مسيرتها في تونس مع عدة مسلسلات وافلام ثم في مصر حيث شاركت درة في مسيرتها مع الكثير من كبار المخرجين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله ومحمد يس وكاملة ابو ذكرى وأمير رمسيس ومحمد سامي ومحمد علي وسعد هنداوي وكبار النجوم وكتاب السيناريو الكبار مثل وحيد حامد ومريم نعوم وناصر عبد الرحمن و عبد الحي أديب و تامر حبيب. واصبحت من نجمات الصف الأول وتقوم ببطولات مطلقة اخرها مسلسل المتهمة على منصة شاهد الذي نال اشادات عديدة من النقاد و بطولات مشتركة اخرها مسلسل الأجهر الذي نجحت فيه ايضا على المستوى الجماهيري والفني و المسلسلين من انتاج المنتج الكبير صادق الصباح.



وقد حصلت في مسيرتها على العديد من التكريمات والجوائز في مختلف الدول العربية وآخرها تكريمها في مهرجان الفرنكوفونية بالقاهرة.



درة يعرض لها حاليا في السعودية مسرحية حتى لا يطير الدكان والتي تلعب بطولتها مع النجم أكرم حسني.