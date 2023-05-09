ماذا يفعل ريال مدريد ضد الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية؟

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الانجليزي، بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في العاشرة مساءً على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

مباراة ريال مدريد اليوم ستكون المواجهة رقم 54 أمام الأندية الانجليزية في البطولات الأوروبية.

وترصد «الدستور» تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام الأندية الانجليزية بدوري أبطال أوروبا.

أولى مواجهات ريال مدريد أمام الأندية الانجليزية كانت ضد مانشستر يونايتد في موسم 1956-1957 بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الأندية الأوروبية البطلة، وفاز ريال مدريد ذهابًا بثلاثة أهداف لهدف وتعادلا إيابًا بهدفين لكل منهما.



ثم في موسم 1967-1968، التقى الفريقان مرة أخرى في الدور نصف النهائي للبطولة وفاز مانشستر يونايتد ذهابًا بهدف دون رد، وتعادلا إيابًا بثلاثة أهداف لكل منهما.

ثم واجه ريال مدريد فريق تشيلسي في المباراة النهاية لبطولة كأس الكئوس الأوروبية، وتعادلا بهدف لكل منهما، ثم أعيدت المباراة مرة أخرى بعد يومين وفاز تشيلسي بهدفين مقابل هدف.



والتقى ريال مدريد فريق إبسويتش تاون في مباراة الدور الأول لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي لموسم 1973-1974، وفاز إبسويتش ذهابًا بهدف دون رد، وتعادلا إيابًا سلبيًا بدون أهداف.



أما فريق ديربي كاونتي، فواجهه ريال مدريد في دور الـ16 لبطولة كأس الأندية الأوروبية البطلة لموسم 1975-1976 وانتصر ديربي كاونتي ذهابًا بأربعة أهداف لهدف، وفاز ريال مدريد إيابًا بخمسة أهداف لهدف.

وفي موسم 1980-1981، التقى ريال مدريد نظيره ليفربول في المباراة النهائية لكأس الأندية الأوروبية البطلة، وفاز ليفربول بهدف دون رد.

ثم التقى ريال مدريد نظيره توتنهام هوتسبير في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي لموسم 1984-1985، وانتصر ريال مدريد ذهابًا بهدف دون رد، وتعادلا إيابًا بدون أهداف.



وواجه ريال مدردي فريق تشيلسي في مباراة السوبر الأوروبي لموسم 1998-1999، وفاز تشيلسي ذهابًا بهدف دون رد.

ثم التقى ريال مدريد فريق مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لموسم 1999-2000، وتعادلا ذهابًا بدون أهداف ثم فاز ريال مدريد إيابًا بثلاثة أهداف لهدفين.



وبموسم 2000-2001، واجه ريال مدريد فريق ليدز يونايتد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وانتصر الملكي ذهابًا بهدفين دون رد وإيابًا بثلاثة أهداف لهدفين.



ثم واجه مانشستر يونايتد في مومس 2002-2003 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وانتصر ريال مدريد ذهابًا بثلاثة أهداف لهدف؛ ثم فاز مانشستر يونايتد إيابًا بأربعة أهداف مقابل 3.



أما فريق أرسنال فلم يواجه ريال مدريد سوى في موسم واحد وهو 2005-2006 بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وانتصر أرسنال ذهابًا بهدف دون رد، وتعادلا إيابًا سلبيًا بدون أهداف.

وفي موسم 2008-2009، التقى ريال مدريد نظيره ليفربول في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وفاز ليفربول ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا بأربعة أهداف دون رد.



ثم واجه ريال مدريد نظيره توتنهام هوتسبير في موسم 2010-2011 بالدور ربع النهائي لأبطال أوروبا، وفاز مدريد ذهابًا بأربعة أهداف دون رد، ثم كرر فوزه في الإياب بهدف دون رد.



وواجه ريال مدريد مانشستر سيتي للمرة الأولى في دور المجموعات لموسم 2012-2013، وانتصر ريال مدريد ذهابًا بثلاثة أهداف لهدفين ثم تعادلا في الإياب بهدف لكل فريق.

وفي نفس الموسم، واجه ريال مدريد مانشستر يونايتد في دور الـ16، وتعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما وانتصر ريال مدريد إيابًا بهدفين مقابل هدف.



وفي موسم 2014-2015، أوقعت قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد في مواجهة ليفربول؛ وفاز ريال مدريد ذهابًا بثلاثة أهداف دون رد، وإيابًا بهدف دون رد.

وبعدها التقى مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال بموسم 2015-2016، وتعادلا ذهابًا بدون أهداف، ثم فاز ريال مدريد في الإياب بهدف دون رد.

وفي موسم 2017-2018، التقى ريال مدريد فريق توتنهام هوتسبير بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وتعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما، وفاز توتنها في الإياب بثلاثة أهداف لهدف.



وفي نفس الموسم، ثم التقى ريال مدريد فريق ليفربول في المباراة النهائية للبطولة ذاتها، وفاز بثلاثة أهداف لهدف، ثم واجه مانشستر يونايتد في السوبر الأوروبي وفاز عليه بهدفين لهدف.

والتقى ريال مدريد فريق مانشستر سيتي في مباراة دور الـ16 لموسم 2019-2020 بدوري أبطال أوروبا، وفاز السيتي في المباراتين بنفس النتيجة، وهي هدفين مقابل هدف.

وبموسم 2020-2021، واجه ريال مدريد ليفربول في مباراة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وفاز ريال مدريد ذهابًا بثلاثة أهداف لهدف، وتعادلا إيابًا سلبيًا بدون أهداف.



ثم التقى ريال مدريد تشيلسي في الدور نصف النهائي للبطولة وتعادلا في الذهاب بهدف لكل منهما، ثم فاز تشيلسي إيابًا بهدفين دون رد.



وفي موسم 2021-2022، واجه ريال مدريد فريق تشيلسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا وفاز ذهابًا بثلاثة أهداف لهدف، ثم خسر إيابًا بثلاثة أهداف لهدفين وتأهل لنصف النهائي؛ ثم التقى فريق ليفربول في المباراة النهائية، وفاز ريال مدريد بهدف دون رد.

وبموسم 2022-2023، الموسم الحالي، واجه ريال مدريد نظيره ليفربول في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وفاز ريال مدريد ذهابًا بخمسة أهداف لهدفين ثم انتصر إيابًا بهدف دون رد؛ وبنفس الموسم التقى ريال مدريد تشيلسي في الدور ربع النهائي وفاز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة، هدفين دون رد.



إجمالًا لعب ريال مدريد 53 مباراة أمام الأندية الانجليزية في البطولات الأوروبية، حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في 13 وخسر 16.