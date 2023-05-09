الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تطبيقات جديدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية لجمهور المواطنين

خدمات الكهرباء الإلكترونية
خدمات الكهرباء الإلكترونية

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تنفيذ واطلاق تطبيقات جديد خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء وهى عبارة عن عدد 2 تطبيق للهواتف الذكية (اندرويد و ايفون) وهى : -

شكاوى وزارة الكهرباء

- تطبيق طوارئ الكهرباء 
- تطبيق خاص بالابلاغ عن انقطاعات الكهرباء وأى شكاوى فنية تتعلق بشبكات الكهرباء بسهولة وسرعة بدلاً من الاتصال على الرقم الموحد 121

  
 الرابط الخاص بالتطبيق على اندرويد (Play Store) https://play.google.com
 رابط الآيفون (App Store) https://apps.apple.com/eg/app/

- تطبيقات الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الاعاقة على الهواتف التى تعمل بنظام الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاى Play Store
- تطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين: حيث يتيح التطبيق التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والاجراءات الخاصة بها عن طريق الصوت للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.
  
رابط التطبيق على جوجل بلاى: https://play.google.com
 تطبيق خدمات الكهرباء للصم : يتيح التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والاجراءات الخاصة بها عن طريق لغة الاشارة للأشخاص ذوى الاعاقة السمعية والصم 
رابط التطبيق على جوجل بلاى : https://play.google.com
 

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة شمال الدلتا وطرق سدادها

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- تطبيق موظفي مركز الخدمة : حيث يتيح الترجمة بلغة الاشارة فيما بين الموظف والمواطن عن طريق الربط مع تطبيق الخدمات للصم واجراء المحادثة فيما بينهم بلغة الإشارة.

 البدء فى توفير شاشات 43 بوصة تعمل باللمس بعدد من مراكز الخدمة للتعريف بخدمات الكهرباء والمستندات الخاصة بكل خدمة عن طريق لغة الإشارة.
- البدء فى توفير أجهزة تابلت بعدد من مراكز خدمة للترجمة بلغة الاشارة بين الموظف والمواطن من أصحاب الإعاقة السمعية والصم.

ومن المتوقع أن تحقق هذه التطبيقات التنوع فى قنوات تقديم الخدمة للعملاء وسهولة تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بانقطاع الكهرباء والأعطال بما يحقق صالح جمهور المشتركين  والوصول إلى رضاء العملاء والعمل المستمر فى تحسين جودة الخدمات التى تقدمها الشركات التابعة للعملاء .

- وجدير بالذكر أنه يتم تقديم خدمات شكاوى الكهرباء وانقطاع التيار عبر تطبيق واصل لخدمات ذوى الاعاقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأخوة ذوى الاعاقة من الصم والبكم بلغة الإشارة.
رابط التطبيق على جوجل بلاى : https://play.google.com
كما تجدر الاشارة إلى تشتغيل جميع خدمات الكهرباء التى تقدم للمشتركين والعملاء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية من خلال شبكة الانترنت عبر الرابط التالى :
https://eservices.eehc.gov.eg/
والتطبيق الخاص بها عبر الهواتف الذكية (اندرويد – ايفون)
رابط التطبيق اندرويد (Google Play) : https://play.google.com
رابط التطبيق على ايفون App Store : https://apps.apple.com/eg/app
 

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