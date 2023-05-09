ضبط 15 طن قمح و4620 رغيف خبز قبل بيعهم بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة حملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة .

وقد أسفر المرور عن تحرير المخالفات التالية، ضبط سيارتين جامبو كلاهما حمراء اللون محملتين بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023م مقدارها 15 طنا تقريبا قادمتين من محافظة الدقهلية، دون الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين أو الادارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح ، وتم تحرير عن ذلك المحضرين قم 7524 و 7525 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر، وتم تسليم السائقين والسيارتين إلى مركز الشرطة.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون قادمة من مدينة الزقازيق ومتجهة الي مدينة الابراهيمية محملة بكمية من الخبز البلدي المدعم مقدارها 4620 رغيف مجمعة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ﻷصحاب المطاعم ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7527 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم بيع الخبز المضبوط للمواطنين بمعرفة أحد المخابز التموينية بموجب البطاقات الذكية بالسعر الرسمي وإيداع ثمنها خزينة المحكمة على ذمة المحضر، والتحفظ على 7 شكائر دقيق معادلة لكمية الخبز المضبوط لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.