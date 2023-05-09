الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شحن 55 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد

ميناء
ميناء

 وصلت إلى موانئ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، السفينة (Thor breeze) القادمة من تركيا؛ لتحميل 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى أبيدجان، كما وصلت إلى ميناء غرب بورسعيد السفينة (ALSU)؛ لشحن 3050 ألف طن صودا كاوية.

وذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- في بيان، اليوم- أن إدارة الميناء اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن الميناء، وكذا عمليات الشحن على الأرصفة.

وأكد المكتب استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الإفريقية المستورد الأول للخام، عبر الأرصفة الجديدة للميناء.

وفي شأن آخر، قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع اتفاقية عمل إطارية مع ستيفن يوجالنجام، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات، وذلك لتطبيق عدد من الحوافز الجديدة المتعلقة بنشاط شركة قناة السويس للحاويات داخل ميناء شرق بورسعيد، وتنفيذاً لاستراتيجية الهيئة التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات بالميناء، وتنشيط حركة التداول مما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

وأوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تسعى لتوفير العديد من الحوافز التي تتضمن تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة على كافة سفن الحاويات وفقاً للحمولة الكلية للسفينة وعدد الحاويات، وتعد هذه الاتفاقية جزءا من خطة الهيئة لتحسين الوضع التنافسي للميناء من خلال مزيد من الحوافز التي تحافظ على أهميته بالنسبة للملاحة البحرية في العالم، كما أكد أن هذه الحوافز تأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المنطقة الاقتصادية لشركائها خاصة فيما يتعلق بموانئها التابعة، وفي هذا الصدد تحرص الهيئة على توفير بيئة عمل تراعي المستجدات في الوضع الاقتصادي العالمي وحركة الملاحة العالمية.

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