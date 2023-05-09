زيلينسكى يندد بقيود الاتحاد الأوروبى غير المقبولة على صادرات الحبوب الأوكرانية

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، بالقيود الأوروبية "غير المقبولة" و"القاسية" على صادرات الحبوب الأوكرانية، خلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وقال "زيلينسكي": “إن كل القيود على صادراتنا غير مقبولة على الإطلاق الآن، لأنها تعزز قدرات المعتدي الروسي"، داعيًا بروكسل إلى إلغائها في أسرع وقت ممكن، واعتبر أن هذه الإجراءات حمائية مشددة أو حتى قاسية.

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الثلاثاء، إن "استعراض" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوته في الساحة الحمراء يجب ألا يؤدي إلى "ترهيب" الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يبقى "حازمًا" في دعمه لأوكرانيا.

ويتزامن خطابه أمام البرلمان الأوروبي مع الاحتفال بيوم أوروبا، لكن أيضًا مع العرض العسكري السنوي في روسيا لإحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية ونهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال شولتز أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "على مسافة 2200 كيلومتر من هنا، في موسكو، بوتين يستعرض جنوده ودباباته وصواريخه. دعونا لا نخاف من استعراض القوة هذا. دعونا نبقى حازمين في دعمنا لأوكرانيا أيضًا. مهما طال الأمر".

وأكد أنه "لا أحد منا يريد العودة إلى الأيام التي كان فيها قانون الأقوى مطبقًا في أوروبا".