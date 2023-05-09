الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يندد بقيود الاتحاد الأوروبى غير المقبولة على صادرات الحبوب الأوكرانية

زيلينسكي
زيلينسكي

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، بالقيود الأوروبية "غير المقبولة" و"القاسية" على صادرات الحبوب الأوكرانية، خلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وقال "زيلينسكي": “إن كل القيود على صادراتنا غير مقبولة على الإطلاق الآن، لأنها تعزز قدرات المعتدي الروسي"، داعيًا بروكسل إلى إلغائها في أسرع وقت ممكن، واعتبر أن هذه الإجراءات حمائية مشددة أو حتى قاسية.

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الثلاثاء، إن "استعراض" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوته في الساحة الحمراء يجب ألا يؤدي إلى "ترهيب" الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يبقى "حازمًا" في دعمه لأوكرانيا.
ويتزامن خطابه أمام البرلمان الأوروبي مع الاحتفال بيوم أوروبا، لكن أيضًا مع العرض العسكري السنوي في روسيا لإحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية ونهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال شولتز أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "على مسافة 2200 كيلومتر من هنا، في موسكو، بوتين يستعرض جنوده ودباباته وصواريخه. دعونا لا نخاف من استعراض القوة هذا. دعونا نبقى حازمين في دعمنا لأوكرانيا أيضًا. مهما طال الأمر".
وأكد أنه "لا أحد منا يريد العودة إلى الأيام التي كان فيها قانون الأقوى مطبقًا في أوروبا".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القيود الأوروبية الحبوب الأوكرانية المفوضية الاوروبية

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

محافظ بورسعيد يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة التكنولوجية و«قناة السويس للحاويات»

أونلاين.. "الداخلية" تضبط نصاب الشاليهات فى القاهرة

"التموين": استلام 1.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

وزير الصحة يبحث مع سفير كوريا لدى مصر تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة