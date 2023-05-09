ترتفع معدلات البحث عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة الذي يقدم العديد من الامتيازات للأشخاص من ذوي الإعاقة.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

نوضح لكم في التقرير التالي رابط الحصول على نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي وخطوات التقديم لمن يرغبون في التقديم للحصول على امتيازات كارت الخدمات المتكاملة.

يمكن معرفة نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من رابط موقع وزارة الصحة والسكان

http://pod.mohp.gov.eg/

اختيار ايقونة الاستعلام

كتابة الرقم القومي ثم الضغط على كلمة بحث

مع العلم أن هناك نقاط يجب توضيحها وهي

بيانات اساسية : يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين اعلاه لاجراء الكشف الطبي

في حالة ظهور رسالة غير مستوفي الاوراق

يجب تجهيز الابحاث والاشعات التي طلبتها منك اللجنه واعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي

في حالة ظهور رسالة تم الكشف

تم الكشف الطبى وجارى مراجعة الاوراق واعتمادها وارسالها لمكتب التأهيل

في حالة ظهور رسالة إعادة عرض

يجب الذهاب الى اللجنه التي قمت بإجراء الكشف الطبيى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

في حالة ظهور رسالة مرتجع إلى اللجنة

يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

في حالة ظهور رسالة تم تحوبل الطلب للتضامن

تكون التقارير الطبية الخاصة بكم أُرسلت إلى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الاجراءات.

التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة

يجب تسجيل بيانات طلب اجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الاعاقة والخدمات المتكامله من هذا الرابط http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx

تتمثل هذه البيانات في التالي

الرقم القومي

الاسم

الاسم الاول

الاسم الثاني

الاسم الثالث

الاسم الرابع

تاريخ الميلاد

النوع

الحالة الإجتماعية

محافظة السكن

مدينة السكن

العنوان

الوظيفة

التليفون (يجب التأكد من رقم التليفون لانه سوف تصلك رساله قصيره بموعد ومكان الكشف)

نوع الاعاقة ( مع التأكد من كتابة نوع الاعاقه وجميع البيانات صحيحه وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف)

الضغط على حفظ البيانات من أجل تحديد موعد