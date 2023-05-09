خبير علاقات دولية: مصر الوجهة الأولى والملاذ الآمن لكل من يواجه أزمات ببلده

قال الدكتور أسامة السعيد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تتصدر المشهد بإجلاء رعاياها تحت عنوان "دولة لا تترك مواطنيها"، وهو العنوان الدائم لمصر والمتكرر.

وأضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن هذا المشهد يؤكد حرص الدولة المصرية على حماية مواطنيها وتوفير كل سبل الدعم والرعاية داخل مصر وخارجها ودورها في إجلاء الرعايا من جنسيات أخرى دعما إنسانيا ليس جديد عليها في إعلاء القيم الإنسانية.

وتابع خبير العلاقات الدولية أن مصر تقدم دورا متميزا في إجلاء رعاياها وهذا شجع الدول الأخرى على إسناد المهمة إليها، ومنذ اللحظة الأولى ومصر كانت موضع ثقة للدول الأخرى لإجلاء رعايا أجانب ونقلهم من الأراض السودانية سواء براً أو بحراً أو جواً.

وأكد أسامة السعيد على أن مصر هي الوجهة الأولى والملاذ الآمن لكل من يواجه أزمات في بلده.