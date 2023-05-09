الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تجهيز 44 قاعة لتدريب 1439 معلمًا بالغربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، إن المديرية بدأت اليوم الثلاثاء، في تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم التي تمت بمعرفة الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة، حيث تم إعداد وتجهيز 44 قاعة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، لتدريب 1439 متدربا من المعلمين الذين اجتازوا الاختبارات.

وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم - أن الإدارات التعليمية العشر قامت بتجهيز القاعات لبدء التدريب من اليوم ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، يستهدف برنامج التدريب في اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني، المشروعات القومية، وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني يتناول التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية، وفي اليوم الثالث مهارات الاتصال والتواصل، تطوير الذات، مهارات العرض والتقديم، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضح أن إدارة شرق طنطا جهزت 5 قاعات لاستقبال 159 متدربا، أما إدارة غرب طنطا فقد قامت بتجهيز 9 قاعات لاستقبال 286 متدربا، وشرق المحلة 3 قاعات لتدريب 106 متدربين، غرب المحلة 4 قاعات لتدريب 114 متدربا، إدارة زفتى 6 قاعات لتدريب 210 متدربين، إدارة السنطة 4 قاعات لتدريب 141، وإدارات بسيون وسمنود وقطور بكل منها 3 قاعات لتدريب إجمالي 299 متدربا، وأخيراً كفر الزيات، قامت بتجهيز 4 قاعات لتدريب 124 متدربا.

وأشار إلى أن الهدف العام للبرنامج، هو التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، والناتج التربوي من التدريب، تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، وتعزيز مهارات التواصل، وإعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

اجتياز الاختبارات الإدارات التعليمية التربية والتعليم الانتماء الوطني الجهاز المركزي الجيل الخامس التنظيم والإدارة التعليم بالغربيه

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