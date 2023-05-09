ماس كهربائي وراء حريق موتور مصعد في الهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، اليوم الثلاثاء، على حريق بموتور مصعد عقار في الهرم، نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه.

كان ورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة الهرم، وتم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالجيزة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من خلال المعاينة والتحريات، حدوث ماس كهربائي بموتور المصعد، بالطابق الحادي عشر للعقار، ونتج عن ذلك تساقط بعض أجزاء الموتور على كابينة الاسانسير وإتلافها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.