محافظ كفر الشيخ: توسعة الشوارع للقضاء على التكدس المروري

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة الطرق والرصف بشرق مدينة كفر الشيخ، إضافة لتفقد أعمال التوسعة أمام كوبري المرور المعدني الجديد.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد ابو الفتوح ذكي، نائب مدير مرور كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال التبطين بترعة ميت يزيد، وأعمال التبطين والتغطية لترعة الشاكرية، كما تفقد الأعمال الجارية لرصف شارع عبد الهادي راضي، للقضاء على التكدس المروري من ميدان النصر حتى موقف كفر الشيخ العمومي، كما تفقد أعمال التوسعة بشارع الخليفة المأمون، اضافة لشارع صلاح سلامه بتقسيم المحافظة المجاور لشريط السكة الحديد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال الجارية من إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق ورصفها بمدينة كفر الشيخ، تظهر مدينة كفر الشيخ عامة والمحافظة في أبهى صورة وتعليق بمكانتها، بالإضافة للقضاء على التكدس المروري، والربط بين الطريق الدولي الساحلي وروافده الـ3 "كفر الشيخ بلطيم وكفر الشيخ المحلة وكفر الشيخ طنطا"، إضافة لطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، وعدم السماح لسيارات النقل الدخول لوسط المدينة، ويكون اتجاهها حول المدينة من طريق كفر الشيخ دسوق لطريق صبري القاضي، لطريق سخا، للطريق الجديد من مسار العائلة المقدسة مارا بالمجمع السكني المجاور لجامعة كفر الشيخ لرافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا"، لطريق ابو عمر الواصل ل رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ، المحلة".

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل على مواجهته بكل الطرق.