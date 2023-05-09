الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توسعة الشوارع للقضاء على التكدس المروري

جولة المحافظ
جولة المحافظ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة الطرق والرصف بشرق مدينة كفر الشيخ، إضافة لتفقد أعمال التوسعة أمام كوبري المرور المعدني الجديد.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد ابو الفتوح ذكي، نائب مدير مرور كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال التبطين بترعة ميت يزيد، وأعمال التبطين والتغطية لترعة الشاكرية، كما تفقد الأعمال الجارية لرصف شارع عبد الهادي راضي، للقضاء على التكدس المروري من ميدان النصر حتى موقف كفر الشيخ العمومي، كما تفقد أعمال التوسعة بشارع الخليفة المأمون، اضافة لشارع صلاح سلامه بتقسيم المحافظة المجاور لشريط السكة الحديد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال الجارية من إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق ورصفها بمدينة كفر الشيخ، تظهر مدينة كفر الشيخ عامة والمحافظة في أبهى صورة وتعليق بمكانتها، بالإضافة للقضاء على التكدس المروري، والربط بين الطريق الدولي الساحلي وروافده الـ3 "كفر الشيخ بلطيم وكفر الشيخ المحلة وكفر الشيخ طنطا"، إضافة لطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، وعدم السماح لسيارات النقل الدخول لوسط المدينة، ويكون اتجاهها حول المدينة  من طريق كفر الشيخ دسوق لطريق صبري القاضي، لطريق سخا، للطريق الجديد  من مسار العائلة المقدسة مارا بالمجمع السكني المجاور لجامعة كفر الشيخ لرافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا"، لطريق ابو عمر الواصل ل رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ، المحلة".

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل على مواجهته بكل الطرق.

تكدس مروري كفر الشيخ أعمال الرصف شوارع توسعة

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

أسطورة كرة السلة "دوين ويد" يزور عددًا من معالم مصر السياحية

مدبولى يوجه بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام المخطط طرحها

الإعدام شنقًا لعاطل بتهمة قتل أمين شرطة فى القليوبية

"الكهرباء والعدادات مسبوقة الدفع".. ندوة تثقيفية بـ"إعلام زفتى" بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة