التفاصيل الكاملة لزيارة البابا تواضروس للفاتيكان.. وأبرز ما في أجندته

غادر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم إلى الفاتيكان، وكان في استقبال قداسته بمطار القاهرة الدولى، السيد محمد عباس وزير الطيران المدني، والسيد مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة الميناء، وقيادات المطار.

ورافق قداسة البابا خلال الزيارة من مصر وفدًا كنسيًا يضم أصحاب النيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي لقداسة البابا؛ بينما ينضم إلى الوفد من إيطاليا أصحاب النيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.

تعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان

ومن جهته قال الأب هانزى ديستيفيل الدومنيكى، عضو المكتب الفاتيكانى لتعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان، أن البابا تواضروس الثاني يشارك البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في الأجتماع العام صباح الأربعاء 10 مايو 2023 ومن المقرر أن يلقي كلمه بالاجتماع العام للبابا فرنسيس.

وأوضح أنه فى صباح يوم الخميس 11 مايو 2023 سيستقبل البابا فرنسيس نظيره البابا تواضروس الثانى فى لقاءٍ خاص مع وفده، وسيتبادلان الخطابات، ثم سيقضى قائدا الكنيستين فترةَ الصلاة فى كنيسة (أم المخلّص) بالفاتيكان.

وسيكون محور لقاء البابوين يوم ١١ مايو سيكون موضوع مسكونية الدم تخليدًا لذكرى العديد من شهداء مختلف الطوائف المسيحية لأنه البابا فرنسيس دائمًا يردد، فهم لم يقتلوا لأنهم كاثوليك أو أرثوذكس أو بروتستانت وإنما لأنهم مسيحيون، لذلك فهم متّحدون في مجد الله لأنهم تألّموا من أجل اسم المسيح إنَّ دم الشهداء يصرخ بصوت أقوى من انقساماتنا.

ومن جهته، قال قداسة البابا تواضروس الثاني إن زیارته للفاتیكان زیارة احتفالیة وزیارة محبة، وأن الوفد المرافق له یضم ۱۰ من الآباء الأساقفة، وسنشارك في الاجتماع العام لقداسة بابا الفاتیكان بمناسبة ذكرى مرور٥۰ عاما على زیارة المتنیح قداسة البابا شنوده الثالث في عام۱۹۷۳وفى یومي ۱٤ و۱٥ مایو یتم لقاء شعب الكنیسة القبطیة بایبارشیة تورینو وروما.



البابا: زيارة احتفالية ولا يوجد أي توقيع اتفاقيات

وقال البابا تواضروس الثاني إن هذة الزيارة هى زيارة محبة ولا يوجد أي توقيع اتفاقيات وسألتقي مع شعب إيبارشتنا بروما وسنصلي بالطقس القبطي الأرثوذكسي.

وذكر قداسته أن زيارة الفاتيكان سوف تكون أيام ١٠ و ١١ و ١٢ مايو المقبل، وأن يومي ١٤ و ١٥ من الشهر نفسه ستشهد زيارة رعوية للشعب القبطي في روما، والكنيسة الكاثوليكية قدمت لنا كنيسة سان جيوفانى للصلاة بالأقباط هناك حسب طقسنا القبطى الأرثوذكسي، ونشكرهم على هذه المحبة.

ونوه بأنه ستكون هناك جلسة بين الوفد القبطي والفاتيكان، صباح يوم الخميس 11 مايو 2023.

وكشف قداسة البابا في كلمة تم بثھا على المركز الإعلامي للكنیسة القبطیة عن برنامج الزیارة، أنه سیحضر اجتماع البابا فرنسیس، بابا الفاتيكان ویلقي كلمة خلاله، كنوع من التقدیر والتكریم والمحبة التي یعتز بھا، ثم اجتماع لوفدي الكنیستین، یعقبھا صلاة مسكونیة ولیست طقسیة، وأنه لا توجد موضوعات ستطرح للمناقشة خلال زیارة الڤاتیكان، ولن یتم توقیع أیة اتفاقیات أو وثائق، ولا یوجد قداس ضمن برنامج زیارة الفاتیكان وإنما سنصلي قداسا في إیبارشیة روما وتورینو لأبنائنا الأقباط حسب طقسنا القبطي الأرثوذكسي وذلك في كاتدرائیة "سان جیوفاني" التي قدمتھا لنا الكنیسة الكاثولیكیة لتستوعب الأعداد الكبیرة من أبنائنا، ونشكرھم على ھذه المحبة.