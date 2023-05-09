محافظ الدقهلية يكلف مديرية الصحة بالانتهاء من كل قوائم الانتظار

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية للمرور على مستشفى نبروه المركزي للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة الرقابة الإدارية العميد عمر شاش، والعميد محمد الكومي، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وباسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة، والمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه.

وأشار مختار إلى أنه تم تشكيل لجنة للمرور على كل الوحدات الحكومية للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين على أكمل وجه في كل القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من طلبات المواطنين داخل المراكز التكنولوجية.

وأكد أن الهدف من المرور على المستشفيات هو الوقوف علي الحالة الإنشائية لها وكذا مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والوقوف على احتياج المستشفيات أدوات وقوة بشرية لضمان استمرار العمل.

ووجه مختار وكيل وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من كل قوائم الانتظار بجميع مستشفيات الصحة لرفع المعاناة عن المواطنين، لأن حياة المواطنين والحفاظ عليها ضمن أولي أولوياتنا جميعاً.

وقرر المحافظ إحالة كافة السلبيات الناتجة عن أعمال اللجنة بمستشفى نبروه المركزي إلى التحقيق وسرعة تلافيها من أجل توفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

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