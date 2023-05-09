ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن ملابسات القبض على المتهم بدهس طالب وإصابة آخر بسيارة فى منطقة النزهة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوفاة طالب إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر بسحجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه إثر اصطدام سيارة "مجهولة" بهما حال استقلالهما دراجة نارية، قيادة الأول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى ارتكاب الواقعة وقائدها.

وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المارة عليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.