الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد المصري للاسكواش: عودة نور الشربيني لصدارة تصنيف اللاعبات عالميًا (فيديو)

نور الشربيني
نور الشربيني

قالت الدكتورة أمنة الطرابلسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، إن عودة نور الشربيني لصدارة تصنيف اللاعبات عالميًا بعد هيمنة نوران جوهر على التصنيف لمدة سنة احتاج منها بذل مجهود كبير جدا، حيث يلعب لاعبونا تحت ضغط كبير جدا لأنهم الأفضل في اللعبة، وهو ما يولد ضغوطا نفسية وعصبية وبدنية عليهم كبيرة جدا.

وأضافت الطرابلسي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن كل لاعبة لدينا في مصر مميزة بشيء مثل نور الشربيني أو نوران جوهر أو هانيا الحمامي، فهم أفضل 3 لاعبات على العالم.

وتابعت: "مباراة نور تكون بسيطة وفيها فنيات عالية، بينما تعتمد نوران على القوة والسرعة، وهانيا مزيج ما بين الأسلوبين".

لدينا أبطال عالم في كل المراحل العمرية

ولفتت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش، إلى أن الإسكواش من الألعاب المميزة وقد تكون أكثر لعبة مميزة في مصر، مردفة: "لدينا أبطال عالم في كل المراحل العمرية، لكنها لم تحصل على حقها مثل بقية الألعاب".

وواصلت: في الفترة الأخيرة بدأنا نستضيف بطولات كبيرة جدا في مصر، وبالتالي بدأ الإعلام يهتم بها وينقل البطولات على الهواء، مثل بطولة شيكاغو المذاع الآن.

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