الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"معيط": كل المؤشرات تؤكد نجاح الاقتصاد المصرى وتحقيقه نموًا خلال 2023 - 2024

محمد معيط
محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن كل المؤشرات تؤكد نجاح الاقتصاد المصري، وتحقيقه نموا خلال العام المالي 2023-2024.

وأشار الوزير، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء: إلى أن موازنة العام المالى تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين ومستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح "معيط" أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6%، ونجحنا في خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1% بنهاية يونيه 2022، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 80% وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات.

وقال إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على أن يحقق نموا، وتوفير مليون فرصة عمل، مضيفًا "توضح المؤشرات نتائج إيجابية للاقتصاد المصري".

وتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي.

ونوه بأن معدل نمو إجمالى الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة 38.4%، وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولى من يوليو إلى أبريل تؤكد استمرار الانضباط المالى وفقًا لقانون ربط الموازنة حيث بغلت 5.8 من النتائج المحلي.

ولفت إلى أن الدولة  تسعى من خلال الموازنة الجديدة 2023-2024 إلى استمرار التسعير السليم للسلع الأساسية والخدمات والعمل على زيادة الإيرادات، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي والعمل على حل المنازعات التجارية، وكذلك  دعم التحول إلى الاقتصاد الاخضر من خلال التوسع فى استخدام وسائل التمويل الخضراء، فضلاً عن استمرار واستكمال برنامج الطروحات وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الاقتصاد المصرى التحديات العالمية الدكتور محمد معيط وزير المالية المستشار الدكتور حنفي جبالي الموازنة الجديدة مجلس النواب محمد معيط وزير المالية

الأكثر قراءة

ضبط سيارة بـ60 طن تقاوي قمح قبل مغادرتها البحيرة دون تصريح

مدير علاقات عامة بشركة في بني سويف: الجميع يتحدث بأريحية في الحوار الوطني (فيديو)

اعترافات المتهمة بسرقة 35 ألف جنيه من شقة بالشروق

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

جلسات تخاطب لتنمية مهارات الأطفال أصحاب الهمم بـ"شباب كفر الشيخ"

رئيس الوزراء الفلسطينى: العدوان الإسرائيلى على غزة "إرهاب دولة منظم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

السهم الواقى.. من هم قيادات الجهاد الإسلامى الذين اغتالتهم إسرائيل؟

عملية عسكرية إسرائيلية واغتيالات.. ماذا حدث فى قطاع غزة فجرًا؟ (فيديو وصور)

السهم الواقى.. اغتيال 3 قيادات من الجهاد الإسلامى فى القصف الإسرائيلى على غزة