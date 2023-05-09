وزير المالية: موازنة الدولة تحملت أعباء باهظة بسبب الأزمات العالمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تحملت أعباء باهظة بسبب الأزمات التي شهدها العالم جراء الأزمة الاقتصادية، من خلال مضاعفة المخصصات للصحة ومطالب المواطنين في الغذاء، لا سيما مع ارتفاع الأسعار نتيجة تأثر سلاسل الإمداد.

وأشار الوزير، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن من بين الإجراءات فتح الباب أمام القطاع الخاص، وغيرها من الإجراءات من أجل الحد من التأثيرات السلبية، في ضوء الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر.

ولفت إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في قدرة مصر على مواجهة التحديات الناجمة عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية كانت أعباؤها أكثر تأثيرا، إلا أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات لامتصاص تداعيات تلك الأزمة.

واستعرض الدكتور محمد معيط البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.

وأشار إلى أنها مرحلة حافلة بالتحديات ولا أحد يعرف مستقبلها، ولا يعلم أحد تأثيراتها خصوصا في الدول النامية والناشئة. وأكد أنه بتضافر جهودنا فإننا قادرون على تجاوزها، قائلا: تعرضنا لأزمات أكبر وأعنف ونجحنا في تجاوزها بمعدلات نمو إيجابية، رغم الإنفاق على الدعم والمشروعات وتحسين أحوال المعيشة لدى المواطنين.

وأرجع وزير المالية السبب في ذلك إلى القيادة السياسية والتضافر بين كافة المؤسسات في الدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على العبور على الرغم من التحديات، متابعًا: لدينا العزم والثقة والسعي لاستعادة أرقام النمو التي نستهدفها مع الاستمرار في خلق فرص عمل والصرف على كل أوجه الإنفاق على الدعم ومتطلبات المواطنين.

واختتم: رغم التطورات التي شهدها العالم وانعكاساتها، إلا أننا أمام موازنة الصمود في مواجهة التحديات والخروج من الأزمة إلى آفاق التطور والنمو.