الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث، بحضور الدكتور حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي بداية الاجتماع، هنأ المجلس المركز القومى للبحوث لإدراجه في مؤشر (الأداء البحثى)، ضمن المؤسسات (Q1) وحصوله على المركز (1475) فى تصنيف سيماجو (SCImago) العالمى لعام 2023، وإدراجه أيضاً ضمن المؤسسات (Q3)، فى مؤشر (التأثير المجتمعى) فى المركز (1322).

وفي كلمته، أكد الوزير اهتمام الدولة بالبحث العلمي وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة هامة نحو تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ علي أرض الواقع، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة والشفافية فى تحكيم الأبحاث العلمية؛ لضمان حقوق الباحثين المتقدمين للترقية.

وأشاد عاشور بالدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث في مجال البحث العلمي بامتلاكه الكوادر العلمية والتخصصات والمهارات، وكذلك الإمكانات والتجهيزات المتميزة التى تجعله بيتًا للخبرة العلمية، مؤكدًا أهمية التسويق للمنتجات والابتكارات التى ينتجها المركز، فضلاً عن تعزيز التواصل والتعاون مع الصناعة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع العلماء والباحثين المتميزين عالميًّا في المجالات ذات الأولوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، وبما يسهم فى خلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث، والتى تتعلق بالترقيات، والتعيينات، والإعارات، والتنقلات، ووافق المجلس على تعيين (14) باحثاً مساعدًا بأقسام المراكز المختلفة على درجة باحث، ومنح درجة أستاذ باحث لعدد (4) أعضاء هيئة بحوث بالمركز، ودرجة أستاذ باحث مساعد لعدد (3) أعضاء هيئة بحوث بالمركز.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقريرًا حول أداء اللجنة الاستشارية للشئون الهندسية بالمركز القومى للبحوث خلال شهر مارس الماضى، وأهم المشروعات المقرر تنفيذها بالتعاون بين المركز القومى للبحوث وبعض الجهات الصناعية، وغيرها من الأعمال الهندسية بمختلف الأقسام والشعب التابعة للمركز القومى للبحوث.

اجتماع مجلس إدارة اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجي التكنولوجيا والإبتكار التعليم العالي والبحث العلمي التسويق للمنتجات

الأكثر قراءة

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد تدريب مسابقة 30 ألف معلم

شركة كندية تعرض تنفيذ مشروع لمعالجة البترول الخام بأسلوب صديق للبيئة فى مصر

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد مدارس "باريس التعليمية" للاطمئنان على سير الامتحانات

وكيل الصحة بأسيوط يتابع سير العمل بمستشفى الصدر والالتزام بتطبيق معايير الجودة

ارتفاع أسعار البترول وخام برنت يسجل 76.53 دولار

ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقصف غزة

التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور)