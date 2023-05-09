جوتيريش: محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا غير ممكنة الآن

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه لا يرى أنه من الممكن التوصل في الوقت الراهن إلى وقف شامل لإطلاق النار في الحرب الأوكرانية، لأن كلا من الجانبين مقتنع بقدرته على الانتصار، وذلك وفقًا لمقابلة نشرتها صحيفة الباييس الإسبانية، اليوم.

وأضاف "جوتيريش"، الموجود في إسبانيا لتسلم جائزة شارل الخامس الأوروبية، للصحيفة، أن الأمم المتحدة تركز بدلًا من ذلك على المحادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا لحل مشاكل ملموسة مثل تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي من المقرر أن تنتهي في 18 مايو.

وقال جوتيريش: "للأسف، أعتقد أنه لا يمكن إجراء مفاوضات سلام في هذه المرحلة. كلا الجانبين مقتنع بقدرته على تحقيق النصر".

وتابع: "في الوقت الحالي لا أرى أي إمكانية على الفور، نحن لا نتحدث عن المستقبل، (للتوصل إلى) وقف شامل لإطلاق النار ومفاوضات سلام".

وقال مسئولون إن القوات الروسية شنت هجومًا جديدًا على أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مع احتفال روسيا بالذكرى السنوية لهزيمة ألمانيا النازية في عام 1945، إذ دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 23 صاروخًا من أصل 25 أطلق معظمها على العاصمة كييف.

وردًا على سؤال حول جهود الوساطة التي تبذلها الصين أو الرئيس البرازيلي، أكد جوتيريش أن تحقيق السلام في الصراع لا يمكن أن يحدث في الوقت الحالي إلا أنه يأمل أن "يحدث ذلك في المستقبل".

كما أشاد بموقف بكين الرافض للتصعيد النووي.

وتصاعد التوتر النووي منذ الغزو الروسي، إذ حذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا من أن موسكو مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية، إذا لزم الأمر، للدفاع عن "وحدة أراضيها".