الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صاحب الصورة الأشهر فى مباراة السوبر: "الأهلى عندى أهم من ريال مدريد" (فيديو)

الشيخ أحمد إبراهيم
الشيخ أحمد إبراهيم مشجع النادي الأهلي

قال الشيخ أحمد إبراهيم، مشجع نادي الأهلي من ذوي البصيرة وصاحب الصورة الشهيرة من مباراة كأس السوبر التي جمعت بين فريقي الأهلي وبيراميدز، إنه معتاد على الأجواء الجماهيرية، حيث حضر مباراة في استاد القاهرة من قبل، معقبًا: "الإمارات مثل مصر، تمتاز بالحفاوة والاستقبال والتنظيم ويرحبون بأي شعب، وبخاصة الشعب المصري".

وأضاف إبراهيم عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أنه حضر أكثر من مباراة لنادي الأهلي في الإمارات، وبالتالي فإنه معتاد على أجواء هذا النوع من المباريات.

الأهلي عندي أهم من ريال مدريد

وتابع المشجع صاحب الصورة الشهيرة: "الأهلي عندي أهم من ريال مدريد، حتى لو ريال مدريد كان أقوى"، مشيرًا إلى أنه تربى على الراديو الذي يعلق على المباراة بالوصف التفصيلي، بالإضافة إلى التليفزيون، مما جعله يكون لديه خلفية عن كل لاعب من حيث التحركات والمستوى، مردفًا: "لي صديق ومرافق مشجع لنادي الأهلي".

ولفت المشجع صاحب الصورة الشهيرة، إلى أنه تلقى دعوة لزيارة نادي الأهلي، مستطردًا: "تواصل معايا ناس كتير وبأشكرهم شكرًا جزيلًا على الاهتمام سواء اللاعبين المحترمين، وأيضًا أعضاء مجلس الإدارة، وده شيء مش غريب على النادي لأنه بيتنا".

مباراة السوبر فوز الأهلي الاهلى فوز صاحب الصورة الأشهر مباراة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: انعقاد قمة دبى للتكنولوجيا المالية بحضور 5 آلاف مشارك و100 جهة عارضة

"القاهرة الإخبارية" ترصد وصول وزير الخارجية إلى تشاد لبحث التطورات فى السودان

"القاهرة الإخبارية": الثلوج تغمر أغلب الأراضى الأسترالية فى مشهد نادر (فيديو)

مستشار الاستثمار الدولى: الصناعة بمصر تحتاج للمزيد من الاستماع وتضافر الجهود (فيديو)

يسرى الشرقاوى: الحوار الوطنى مفتوح للشعب المصرى كله عبر الموقع الإلكترونى (فيديو)

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 401 وفاة بالكونغو

ماكرون يشهد احتفال فرنسا بذكرى النصر فى الحرب العالمية الثانية (فيديو)

علي حسن: كهف الملح هو إجراء استكمالي للعلاج الدوائي (فيديو)

الأكثر قراءة

شركة كندية تعرض تنفيذ مشروع لمعالجة البترول الخام بأسلوب صديق للبيئة فى مصر

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد تدريب مسابقة 30 ألف معلم

وزيرة التضامن: الجامعات فاعل نشط في الحياة العلمية والثقافية

وكيل الصحة بأسيوط يتابع سير العمل بمستشفى الصدر والالتزام بتطبيق معايير الجودة

"معيط": كل المؤشرات تؤكد نجاح الاقتصاد المصرى وتحقيقه نموًا خلال 2023 - 2024

ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقصف غزة

التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور)