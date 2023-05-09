صاحب الصورة الأشهر فى مباراة السوبر: "الأهلى عندى أهم من ريال مدريد" (فيديو)

قال الشيخ أحمد إبراهيم، مشجع نادي الأهلي من ذوي البصيرة وصاحب الصورة الشهيرة من مباراة كأس السوبر التي جمعت بين فريقي الأهلي وبيراميدز، إنه معتاد على الأجواء الجماهيرية، حيث حضر مباراة في استاد القاهرة من قبل، معقبًا: "الإمارات مثل مصر، تمتاز بالحفاوة والاستقبال والتنظيم ويرحبون بأي شعب، وبخاصة الشعب المصري".

وأضاف إبراهيم عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أنه حضر أكثر من مباراة لنادي الأهلي في الإمارات، وبالتالي فإنه معتاد على أجواء هذا النوع من المباريات.

الأهلي عندي أهم من ريال مدريد

وتابع المشجع صاحب الصورة الشهيرة: "الأهلي عندي أهم من ريال مدريد، حتى لو ريال مدريد كان أقوى"، مشيرًا إلى أنه تربى على الراديو الذي يعلق على المباراة بالوصف التفصيلي، بالإضافة إلى التليفزيون، مما جعله يكون لديه خلفية عن كل لاعب من حيث التحركات والمستوى، مردفًا: "لي صديق ومرافق مشجع لنادي الأهلي".

ولفت المشجع صاحب الصورة الشهيرة، إلى أنه تلقى دعوة لزيارة نادي الأهلي، مستطردًا: "تواصل معايا ناس كتير وبأشكرهم شكرًا جزيلًا على الاهتمام سواء اللاعبين المحترمين، وأيضًا أعضاء مجلس الإدارة، وده شيء مش غريب على النادي لأنه بيتنا".