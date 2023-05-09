صحيفة يونانية: "الوثائقية" ترد على أكاذيب نيتفليكس بشأن كليوباترا

سلطت صحيفة "جريك سيتي نيوز" اليونانية، الضوء على قرار قناة “الوثائقية” بقطاع الإنتاج الوثائقي في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنتاج عمل وثائقي جديد عن كليوباترا للرد على أكاذيب منصة نيتفليكس الأمريكية وتدعى في مسلسل وثائقي من المقرر عرضه غدا 10 مايو أن كليوباترا كانت سمراء.

وقالت الصحيفة إن مصر تعمل على إنتاج فيلم وثائقي خاص بها عن الملكة كليوباترا، حيث بدأت قناة “الوثائقية”، بإنتاج عمل يلتزم بالدقة التاريخية رداً على المراجعة التحريفية التي روجت لها نيتفليكس في ما يسمى بـ “سلسلة وثائقية” عن ملكات القارة الإفريقية وإنجازاتهن وعلى رأسهم الملكة كليوباترا.

تحرك مصري قوي

أعلنت قناة "الوثائقية" أنها بدأت في إنتاج فيلم وثائقي عن القصة الحقيقية للملكة كليوباترا، والذي يهدف إلى سرد تصوير تاريخي دقيق لحياة الملكة المصرية ذو الأصول اليونانية.

وقالت القناة الوثائقية في بيان لها: "بدأت الاستعدادات لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة ابنة بطليموس الثاني عشر والمعروفة باسم كليوباترا آخر ملوك الأسرة البطلمية التي حكمت مصر في أعقاب وفاة الإسكندر الأعظم".

وتابعت: "بناءً على ما هو معتاد دائمًا في جميع أعمال قطاع الإنتاج الوثائقي والقناة الوثائقية، هناك جلسات عمل تُعقد حاليًا مع عدد من المتخصصين في التاريخ والآثار والأنثروبولوجيا"، وأكدت القناة على إخضاع البحوث المتعلقة بموضوع الفيلم وصورته لأقصى درجات البحث والدراسة.

وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أن إعلان القناة المصرية لاقى استحسان الجمهور، وطالبوا بإخراجه بسرعة وترجمته إلى لغات متعددة حتى يحصل العالم بأسره على صورة أفضل للتاريخ المصري ، خالية من المعلومات المضللة، حيث تُعدّ هذه الطريقة المثلى للرد على الأكاذيب الغربية.

وتابعت أنه الإعلان عن الفيلم الوثائقي المصري يأتي في أعقاب عرض نيتفليكس مسلسل عن قصة كليوباترا، والذي جعلها تبدو ذات بشرة داكنة بأصول إفريقية وليست مقدونية.

كما رفع محامون دعوى أمام النائب العام لحظر منصة نتفليكس في مصر، بعد إطلاق مقطع دعائي لمسلسل "الملكة كليوباترا".