النائبة رحاب موسى: مصر أصبحت أكبر دولة فى تكرير البترول إفريقيًا

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام في قارة إفريقيا، بجانب أن المشروعات الجديدة وفرت قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة.

وأكدت عضو مجلس النواب، في بيان، أن مصر تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الطاقة إدراكًا منها لدوره المهم كمحرك فاعل للنمو الاقتصادي، مضيفة أن الدولة ترى أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

وأشادت بتجاوز صادرات مصر البترولية إجمالي قيمة وارداتها من الخام والمشتقات خلال 13 شهرًا، بحيث سجل الميزان التجاري لقطاع النفط المصري فائضًا بنحو 2.82 مليار دولار، إذ بلغت قيمة صادرات النفط الخام ومشتقاته نحو 16.262 مليار دولار، مقارنة مع حجم واردات بلغ 13.442 مليار دولار في 13 شهرًا.

كما أشارت عضو مجلس النواب إلى أن الزيادة التي حققتها مصر في صادراتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2022 بسبب القفزة الضخمة التي شهدتها الأسعار العالمية للغاز المسال نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا، وإعادة تشغيل مصنع محلي كان متوقفا لسنوات، مشيرة إلى أن من أسباب زيادة الصادرات كذلك أن مصر تمكنت من إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بميناء دمياط، مما مكنها من استئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.

كما بلغت صادرات مصر النفطية أعلى قيمة لها في 13 شهرًا خلال مارس 2022 مسجلة 1.727 مليار دولار، في حين كانت أدنى قيمة لها خلال أغسطس 2022 عند 670 مليون دولار، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.