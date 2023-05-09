ضمن الخطة الاستثمارية.. إزالة أعمدة الإنارة المتهالكة بدسوق في كفر الشيخ

أكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، إزالة الاعمدة المتهالكة عقب الانتهاء من إحلال وتجديد بالمدينه ضمن الخطة الاستثمارية، وعودته إلى مخازن الوحدة للبدء فى أعمال صيانيها وإعادة توزيها بالأماكن الأكثر احتياجا عقب الانتهاء بتوريد أعمدة الإناره لعمليه إحلال وتجديد أعمدة الإناره المتهالكة بالمدينه باجمالى 50 عمود.

وأوضح رئيس دسوق، أنه قد تم زراعة الاعمدة بطريق دسوق كفر الشيخ وشارع الجيش والدلتا، وطريق دسوق قلين والميدان بدل الاعمدة المتهالكة ضمن الخطه الاستثمارية لعام 2022/ 2023 بحضور ومتابعة المهندسة رشا طيبه، نائب رئيس المدينة ، ورؤساء الاحياء، بالتنسيق مع قسم الكهرباء بالوحدة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه يتابع سير العمل بمنظومة النظافة وخطوط سير المعدات، ورفع الأتربة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والاراضى الفضاء ورفع تراكمات القمامة، بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، بالاضافة إلي قيام القسم الزراعى المشتل بالمداومة على رى وتهذيب وتقليم الأشجار على جانبي الطرق و الميادين العامة و العناية بها للحفاظ عليها من التلف على مدار اليوم.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف: أنه يتابع على مدار الساعة سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى واستمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، فضلاً عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة .تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى ، كفر مجر ، محلة أبو على ، شباس الشهداء ، سنهور المدينة ، شابة، العجوزين ، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح ، كفر العرب.