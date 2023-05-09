الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محطات الزلازل المصرية تُسجل هزة أرضية جديدة فى سوريا

رسوم بيانية للزلزال
رسوم بيانية للزلزال ـ تعبيرية

سجلت محطات الزلازل التابعة للشبكة القومية للزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، هزة أرضية جديدة وقعت صباح اليوم الثلاثاء، في الأراضي السورية، بلغت قوتها 4.60 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب البيانات التي سجلتها محطات الزلازل، فإن الهزة الأرضية وقعت في حوالي الساعة الخامسة صباحًا، في حماة السورية، على بُعد 523 كيلومتر شمال شرق رفح المصرية.

وبلغت قوة الهزة الأرضية 4.60 درجة على مقياس الزلازل، وعمق 9.20 كيلومتر.

كانت محطات الزلازل سجلت هزتين أرضيتين أمس الاثنين، تجاوزتا حاجز الـ 4 درجات على مقياس ريختر، حيث وقعت الأولى في البحر المتوسط، بينما وقعت الثانية في الأراضي التركية.

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