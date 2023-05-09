الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسهم اليابان تقفز مدعومة بنتائج قوية للشركات

أسهم اليابان
أسهم اليابان

صعدت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، وسجل المؤشر نيكي أعلى مستوى إغلاق في 16 شهرًا، مدعومًا بارتفاع أسهم شركات صناعة الصلب على خلفية أرباح قوية للشركات. 

وقفز سهم جيه.إف.إي هولدنجز 14.5 بالمائة مسجلا أكبر مكاسبه في 14 عاما بعدما توقعت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان زيادة الأرباح مع تعافي الطلب على السيارات.
وزاد سهم كاواساكي كيسن كايشا 9.3 بالمائة، بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات وبعدما رفعت الشركة توقعاتها للتوزيعات.
وصعد المؤشر نيكي 1.01 بالمائة إلى 29242.82 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يناير كانون الثاني 2022. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27 بالمائة إلى 2097.55 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2021.
وزاد سهما نيبون ستيل كورب وكوبي ستيل أكثر من خمسة بالمائة لكل منهما.
وسجل مؤشرا شركات الصلب وتجارة الجملة أفضل أداء ضمن المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو.
وكان مؤشر شركات النقل الجوي الخاسر الوحيد ضمن المؤشرات الفرعية ونزل 0.54 بالمائة.

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