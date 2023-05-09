البرلمان العربي يستنكر العدوان على غزة ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

استنكر البرلمان العربي، الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد العشرات وجرح المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

- المطالبة باتخاذ مواقف إيجابية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي

وطالب البرلمان العربي في بيان له، اليوم بضرورة اتخاذ مواقف إيجابية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن تلك الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

- ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 13 شهيدا

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة فى غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع فجرا، إلى 13 شهيدا وأكثر من 20 مصابا.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن طواقم الإسعاف لا زالت مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي قياديا بارزا في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال عدة أهداف في القطاع بشكل مفاجئ، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.