الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توجيه الرئيس السيسي بالتوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى بمنظومة التقاضى يتصدر عناوين الصحف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تناولت الصحف المصرية، الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

أبرزت صحيفة “الجمهورية”، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

كما وجه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي واسع ومتعمق حول مشروعات قوانين الأسرة التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار، ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات “الذكاء الاصطناعي”، في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلًا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية. 

الصحف المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الوسائل التكنولوجية منظومة التقاضي حوكمة العدالة الناجزة حوار مجتمعي

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