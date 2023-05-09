الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش قانون بشأن إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، فى اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

واستهدفت التعديلات الجديدة  لمشروع القانون حل  النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئًا كبيرًا على القضاء، وكذلك مشكلة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم.

كما تستهدف إنهاء المنازعات التجارية ادخال الوساطة كحل  بديل للتقاضى  تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم سواء في النزاعات المدنية أوالتجارية، ولايدخل ضمن ذلك  المنازعات  الاستثمارية أو التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة، وكذلك عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها.لاسيما وأن  قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.

إبراهيم الهنيدي التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب الحسابات الختامية الخطة والموازنة الخزانة العامة الدكتور محمد معيط وزير المالية

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