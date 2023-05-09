مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم الثلاثاء 8 مايو 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها يومياً في الساعات الأولى من اليوم.

ويرصد لكم “الدستور” في السطور التالية مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية) وفي باقي المحافظات وإليكم المواعيد على النحو التالي:

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية)

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا .

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء .

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا .

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا .

مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة)

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامة الساعة 22.00 مساء .

قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.10 ظهرا .

قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 20.20 مساء .

مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان )