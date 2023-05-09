مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم الثلاثاء 8 مايو 2023
مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم الثلاثاء 8 مايو 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها يومياً في الساعات الأولى من اليوم.
ويرصد لكم “الدستور” في السطور التالية مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية) وفي باقي المحافظات وإليكم المواعيد على النحو التالي:
مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية)
- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.
- قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
- قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.
- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا .
- قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.
- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء .
- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.
- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.
- قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرا .
- قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامة الساعة 17.20 ظهرا .
مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة)
- قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.
- قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.
- قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
- قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.
- قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.
- قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.
- قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامة الساعة 22.00 مساء .
- قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامة الساعة 13.10 ظهرا .
- قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامة الساعة 20.20 مساء .
مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان )
- قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.
- قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.
- قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.
- قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.
- قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .
- قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.
- قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.
- قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا .
- قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساءا.
- قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.