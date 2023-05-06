بأسعار التذاكر.. مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية

مواعيد القطارات من القاهرة لمدينة الإسكندرية وأسعارها من المواضيع التي يهتم بالبحث عنها بشكل مستمر شريحة كبيرة من المواطنين من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" تستعرض جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية المكيفة والروسي

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

موعد قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 9.00 صباحًا.

موعد قطار من القاهرة الإسكندرية رقم 901 مكيف الساعة 8.10 صباحًا.

موعد قطار سكك حديد مصر رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

موعد قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرًا.

موعد قطار من القاهرة الإسكندرية رقم 917 مكيف مباشر الساعة 14.00 ظهرًا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرًا.

موعد قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرًا.

موعد قطار من القاهرة الإسكندرية رقم 921 مكيف الساعة 19:00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17:10 عصرًا.

موعد قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 931من القاهرة الإسكندرية مكيف الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسى) موعد قيامة الساعة 13.25 ظهرًا.

قطار رقم 23 القاهرة الاسكندرية (روسي) موعد قيامة الساعة 17.20 عصرًا.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة للإسكندرية

وبالنسبة لأسعار تذاكر القطارات من مدينة القاهرة إلى مدينة الإسكندرية فهي تختلف باختلاف الدرجة كما يلي:

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة للإسكندرية

أسعار الدرجة الأولى

-خدمة خاصة توربيني القاهرة – الإسكندرية: وصلت سعر التذكرة 93.6 جنيه.

-خدمة خاصة القاهرة الإسكندرية: سعر التذكرة 130 جنيهًا.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية درجة ثانية

قطار رقم 89 : سعر التذكرة 67.6 جنيه.

قطار رقم 935 خدمة خاصة القاهرة الإسكندرية: سعر التذكرة 104 جنيهات.

أسعار الدرجة الثالثة

قطار 163 ثالثة مكيفة ثالثة تهوية: سعر التذكرة 72.8 جنيه.