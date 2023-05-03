الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

كشف مصدر امني  ان الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور الأوتوستراد بالاتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائي السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولاً للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر لتنفيذ مسار القطار الكهربائى السريع وكذا تطوير كفاءة لطريق الأوتوستراد بالمنطقة المُشار إليها.

ومن المقرر أن تكون مدة تنفيذ تلك الأعمال (30 يوماً فقط) اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 3/5/2023 مع التزام الشركة المنفذة بتنفيذ تجربة بالأسوار دون تنفيذ أعمال بنهر الطريق يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3-4/5/2023.
إجراء بعض التحويلات المرورية
-القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يميناً الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيميناً شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت وإستكمالاً بشارع مدخل أسمنت حلوان فيساراً محور الكورنيش فيساراً طريق المصانع وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.
-القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيميناً طريق المصانع فيميناً محور الكورنيش فيميناً شارع مدخل أسمنت حلوان وإستكمالاً شارع القومية للأسمنت فيميناً شارع السكة الحديد فيساراً الممر الملاصق لسور حلوان الحربى وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.
-ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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