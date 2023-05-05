الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائمة مواعيد القطارات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 بالمحافظات

القطارات
القطارات

يرصد لكم موقعنا “الدستور” في تقريره اليومي قائمة مواعيد القطارات اليوم 5 مايو 2023 بالمحافظات للتسهبل على الواطنين نظراً إلى أن القطارات أسهل وسيلة مواصلات يستخدمها المواطن المصري.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 بالمحافظات

  • قطار 982 مكيف، القاهرة - أسوان قيام الساعة 12.00 مساءً.
  • قطار 986 مكيف، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 13.00 مساءً.
  • قطار 970 مكيف، بورسعيد - سوهاج، قيام الساعة 14.00 مساءً.
  • قطار 990 مكيف، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 16.00 مساءً.
  • قطار 2006 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.15 مساءً.
  • قطار 2012 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.30 مساءً.
  • قطار 872 مكيف، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 17.45 مساءً..
  • قطار 988 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 19.00 مساءً.
  • قطار 2014 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.00 مساءً.
  • قطار 976 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.30 مساءً.
  • قطار 996 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22.00 مساءً.
  • قطار 890 مكيف، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 23.30 مساءً.

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مواعيد القطارات اليوم من الصعيد إلى القاهرة

  • قطار 2013 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 14.30 مساءً.
  • قطار 2007 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15.15 مساءً.
  • قطار 2015 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 16.00 مساءً.
  • قطار 1903 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 17.00 مساءً.
  • قطار 997 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20.45 مساءً.
  • قطار 989 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 23.00 مساءً.
  • قطار 987 مكيف، الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 4.50 صباحًا.
  • قطار 977 مكيف الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 19.25 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم الروسي

  • قطار 1006 روسي، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.
  • قطار 80 روسي، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 8.30 صباحًا.
  • قطار 1004 روسي، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 9.30 صباحًا.
  • قطار 160 روسي، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 مساءً.
  • قطار 972 روسي، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 مساءً.
  • قطار 188 روسي، القاهرة- أسوان، قيام الساعة 18.00 مساءً.
  • قطار 1014 روسي، القاهرة- أسوان، قيام الساعة 18.50 صباحًا.
  • قطار 1012 روسي القاهرة- أسوان، قيام الساعة 20.20 مساءً.
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