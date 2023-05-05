قائمة مواعيد القطارات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 بالمحافظات

يرصد لكم موقعنا “الدستور” في تقريره اليومي قائمة مواعيد القطارات اليوم 5 مايو 2023 بالمحافظات للتسهبل على الواطنين نظراً إلى أن القطارات أسهل وسيلة مواصلات يستخدمها المواطن المصري.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 5 مايو 2023 بالمحافظات

قطار 982 مكيف، القاهرة - أسوان قيام الساعة 12.00 مساءً.

قطار 986 مكيف، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 13.00 مساءً.

قطار 970 مكيف، بورسعيد - سوهاج، قيام الساعة 14.00 مساءً.

قطار 990 مكيف، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 16.00 مساءً.

قطار 2006 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.15 مساءً.

قطار 2012 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.30 مساءً.

قطار 872 مكيف، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 17.45 مساءً..

قطار 988 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 19.00 مساءً.

قطار 2014 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.00 مساءً.

قطار 976 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.30 مساءً.

قطار 996 مكيف، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22.00 مساءً.

قطار 890 مكيف، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 23.30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم من الصعيد إلى القاهرة

قطار 2013 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 14.30 مساءً.

قطار 2007 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15.15 مساءً.

قطار 2015 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 16.00 مساءً.

قطار 1903 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 17.00 مساءً.

قطار 997 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20.45 مساءً.

قطار 989 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 23.00 مساءً.

قطار 987 مكيف، الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 4.50 صباحًا.

قطار 977 مكيف الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 19.25 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم الروسي