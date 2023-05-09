الاتحاد السكندري يستضيف السكة الحديد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

يستضيف الاتحاد السكندري فريق السكة الحديد في التاسعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

الاتحاد بقيادة مدربه الصربي زوران مانولوفيتش يقدم موسما رائعا حيث يحتل المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 40 نقطة وينافس بقوة لدخول المربع الذهبي كما تأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ويسعى لبدء مشواره في كأس مصر بقوة والتأهل لدور ال16 خاصة أن الآمال كبيرة في المنافسة على اللقب.

قائمة الاتحاد السكندري للمباراة

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وصبحي سليمان وصبري رحيل وعبدالله نصيب وهشام صلاح وأحمد بهاء و محمود علاء ومحمد الصالح ومورو ساليفو وناصر ناصر وإسلام عبدالنعيم وإبراهيم حسن ومحمود عبدالعزيز وفوزي الحناوي وخالد الغندور وعمار حمدي وأحمد عيد وكريستوفاو مابولولو وأوستن أموتو وأحمد عادل ميسي.

وشهدت القائمة غياب كل من عمرو خليل وفارس السيد وجافين كيزيتو والسيد سالم وخالد صبحي وعبدالغني محمد ومحمد محمود ومصطفى إبراهيم ومحمد فارس لأسباب مختلفة.

في المقابل يحتل السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد المركز الثاني في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إف سي زد المتصدر ويسعى لتحقيق المفاجأة والتأهل لدور الـ16.

السكة الحديد تأهل لدور ال32 بعدما فاز في الدور التمهيدي الثالث على وادي دجلة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 وفي الدور التمهيدي الرابع على إف سي زد 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

قائمة السكة الحديد للمباراة

أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد اختار 19 لاعبا في قائمة المبارا ة وهم : عبد الكافي رجب وإبراهيم شعللها ومحمد عضل ومصطفى عبد الوهاب والمتولى محمود ويوسف زكريا ويوسف محمود وبهاء مجدي وأمير حجازي وسيلا وإبراهيم عبد الخالق وأحمد ربيع وعبد الله بيكا ومحمود كشلط وطه النادي وأحمد لالا وبوجي وأحمد شرويدة وعبد الله ناصر.

يدير المباراة عمرو العطار ويساعده كيرلس نزيه وأحمد زغلول ومعهم محمد عبد العواض حكما رابعا.