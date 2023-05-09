الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محارب أمريكي قديم يذكّر واشنطن وموسكو بأنهما كانتا حليفتين

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

أكد المحارب الأمريكي القديم، فرانك كون، أنه يجب على الولايات المتحدة وروسيا أن تتذكرا أنهما كانتا حليفتين خلال الحرب العالمية الثانية، وبإمكانهما إحياء هذا التعاون التاريخي.

وأشار العقيد المتقاعد البالغ من العمر 97 عاما إلى أنه يعتبر أن من واجبه تذكير الناس بالأوقات التي قاتلت فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحلفاؤهما في بريطانيا وفرنسا معا ضد النازية.

وشدد على ضرورة تذكر دروس الحرب العالمية الثانية، لكن لا يفكر الجميع في ذلك.

وأضاف أن الحرب الباردة بدأت بعد وقت قصير من تحقيق السلام الذي طال انتظاره في مايو 1945.

وتابع: "لسوء الحظ، تم أيضا نسيان دروس الحرب الباردة، ونحن الآن نغرق في حرب باردة جديدة. وإذا لم نتوخ الحذر جميعا، فقد يتحول كل هذا إلى حرب حقيقية... ولن ينجو أحد من هذه الحرب".

ولفت إلى أن فترة الصداقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانت قصيرة للغاية، واختتم قائلا: "ربما لم يتبق سوى عدد قليل من المحاربين القدامى الذين يتذكرون ذلك".

الأكثر قراءة

ما مقدار المال الذى تجلبه العائلة المالكة إلى المملكة المتحدة؟

وزير "التموين" يقرر صرف زجاجة زيت وكيلو سكر لكل مواطن على البطاقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

محارب أمريكي قديم يذكّر واشنطن وموسكو بأنهما كانتا حليفتين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حظك اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟