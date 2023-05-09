الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ما مقدار المال الذى تجلبه العائلة المالكة إلى المملكة المتحدة؟

العائلة المالكة في
العائلة المالكة في بريطانيا

قالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن الأسرة الملكية تجلب الكثير من الأموال الخاصة بها لتعزيز الاقتصاد البريطاني، ففي كل عام، يُعتقد أن العائلة المالكة تدر ملايين الجنيهات للبلاد، بشكل رئيسي من خلال السياحة ولكن أيضًا من خلال طرق أخرى.

وأضافت الصحيفة أن حجم الأموال التي تحلبها الأسرة المالكة تقدر بـ 19 مليار جنيه إسترليني.

وساعد النظام الملكي في تعزيز الاقتصاد من خلال زيادة إجمالية قدرها 1.76 مليار جنيه إسترليني في عام 2021/2022.

وأوضحت الصحيفة أن هناك الكثير من الأموال من زيارات المباني الشهيرة في المملكة، فمع استقبال كل من قلعة وندسور وفروجمور هاوس لعدد كبير من الزوار كل عام - تبلغ تكلفة تذكرة البالغين 26.50 جنيهًا إسترلينيًا من الأحد إلى الجمعة - يُعتقد أن هذه المعالم الملكية تساعد في جلب مئات الملايين من الجنيهات إلى الاقتصاد البريطاني.

كما تحقق المواقع السياحية الملكية الأخرى مثل قصر باكنغهام ورويال ميوز وكلارنس هاوس وقصر هوليرود هاوس ومعرض الملكة إيرادات كبيرة.

إلى جانب الدخل من بيع التذاكر ، تبيع هذه المعالم المختلفة أيضًا الهدايا التذكارية والحلي والسلال والنشر التي يحب السياح شرائها.

ويمكن جلب أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني مع تدفق الناس لمشاهدة مثلا كيت ميدلتون.


كم من المال يمكن أن يجلبه التتويج؟
يُعتقد أن تتويج الملك تشارلز الثالث يجلب دفعة واحدة تصل إلى مئات الملايين، حيث وجد الباحثون وفقا للصحيفة أن الوافدين إلى لندن، بما في ذلك من جميع أنحاء المملكة المتحدة ، كان أعلى بنسبة 47.4٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، مع إنفاق يقدر بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من الزوار الأجانب وحدهم على الإقامة وتناول الطعام في الخارج والتسوق.

ومع ذلك، فإن الإنفاق الإضافي على الحفلات في الشوارع والمشروبات والوجبات من قبل سكان لندن والتذكارات المشتراة قد يجلب أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني ، وفقًا لتوقعات مركز أبحاث البيع بالتجزئة.


وقالت الصحيفة أنه سيتم إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني خلال عطلة نهاية الأسبوع في البنوك لمدة ثلاثة أيام والباقي في الفترة التي تسبق الحدث وبعده.

200 مليون الاقتصاد البريطاني الهدايا التذكارية الحفلات العائلة المالكة

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