الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يعلق على اجتماع قادة الكونجرس بشأن الديون

البيت الابيض
البيت الابيض

أعلن البيت الأبيض الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن الاجتماع مع قادة الكونجرس بشأن سقف الديون هو خطوة مهمة، لافتًا إلى أن رفع سقف الدين العام لا ينبغي التفاوض عليه والجمهوريون يعملون على تسييس الأمر وخلق أزمة. 

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن رفع سقف الدين العام لا ينبغي التفاوض عليه والجمهوريون يعملون على تسييس الأمر وخلق أزمة.

ووفقاً لصحيفة بولتيكو الأمريكية، لا يزال الجمهوريون في مجلس النواب يتجادلون مع أعضائهم للوقوف وراء مشروع قانون حدودي شامل يخططون لتمريره هذا الأسبوع وبمجرد أن يتمكنوا من تحقيق ذلك، سيواجهون مشاكل أكبر في مجلس الشيوخ.

أضافت يتم تخزين تشريعات الحزب الجمهوري في مجلس النواب بالعناصر الموجودة على قائمة رغبات الهجرة للحزب بدءًا من استئناف بناء جدار حدودي جنوبي إلى وضع قيود جديدة على طالبي اللجوء.

مع ذلك، لا يزال القادة الجمهوريون يصطفون في صفوف الحزب الجمهوري الذي يحتاجون إليه وسط مخاوف بشأن معالجة مشروع القانون لقواعد بيانات العمال والكارتلات، ويمثل تمرير أي مشروع قانون انتصارًا سياسيًا لمؤتمر رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي وضع خطة لتمرير تشريع حدودي في الأسابيع الأولى من حصولهم على الأغلبية أثناء خوضهم معركة مفتوحة داخل صفوفهم. 

وينظر الجمهوريون إلى أمن الحدود على أنه قضية إسفين قوية تتجه نحو حملة 2024، وتأكيدًا على هذه الاستراتيجية، فإنهم يوقون تصويتًا، اليوم الخميس، على مشروع قانونهم حتى انتهاء سياسة الحدود في عهد ترامب، والتي تسمح للولايات المتحدة برفض طلبات اللجوء والهجرة، أسباب الصحة العامة.

لكن إذا نجح الحزب الجمهوري في مجلس النواب في تمرير مشروع قانونه، فسيكون الفوز رمزيًا إلى حد كبير، وهذا لأنه في جميع أنحاء مبنى الكابيتول، يحذر أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري من أنه سيتعين على الجمهوريين في مجلس النواب تقديم تنازلات إذا كانوا يريدون الحصول على مشروع قانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن.

بايدن الكونجرس البيت الأبيض خطوة مهمة

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