الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: تطوير الفنادق التاريخية يسهم في دعم حركة السياحة

الفنادق التاريخية
الفنادق التاريخية

قال الخبير الاقتصادي د.كريم عادل إن الفنادق التاريخية تعد جزءًا مهما من تراث الدول والثقافات المختلفة، وبالتالي فإن تطويرها يعتبر مسؤولية كبيرة للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلدان. 

وأضاف أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال فهي تدير العديد من الفنادق التاريخية في مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى تطويرها وإدارتها بطريقة تحافظ على سحرها التاريخي وتجعل منها وجهة سياحية مميزة.

وأشار إلى أن أهمية تطوير الفنادق التاريخية تتمثل في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها، وتحديث البنية التحتية والتكنولوجية للفنادق، وتوفير المزيد من الخيارات للنزلاء، علاوة على ذلك، فإن تطوير الفنادق التاريخية يمكن أن يساهم في تعزيز السياحة في المناطق التي تتواجد فيها هذه الفنادق، وبالتالي تحقيق مزيد من الفوائد الاقتصادية للمنطقة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن القابضة للسياحة تعمل على تطوير الفنادق التاريخية التابعة لها من خلال العديد من الإجراءات، من بينها تحديث التصميم الداخلي والخارجي للفنادق، تجديد الأثاث والديكورات، تحديث التجهيزات التقنية والإضافات المميزة مثل المطاعم والمراكز الصحية والترفيهية.

وأكد أن خطة الشركة تتمثل في تطوير الفنادق التاريخية من خلال توفير تجربة مميزة للنزلاء تجمع بين تجربة الإقامة في بيئة تاريخية ورفاهية حديثة. كما تسعى الشركة إلى توفير خدمات عالية الجودة للنزلاء، مثل خدمة الواي فاي المجانية، خدمة الغرف على مدار الساعة، خدمة النقل إلى المطار، وخدمات الأمن والسلامة.

وأشار الي أن تطوير الفنادق التاريخية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق تتمثل في الحفاظ على الطابع التاريخي للفنادق، والحرص على التفاصيل الصغيرة التي تجعل الفنادق تمتزج بكل تفاصيلها بالتراث الثقافي للمنطقة. وبما أن الفنادق التاريخية غالبا ما تتواجد في مباني تاريخية، فإن الشركة تهتم بإجراء الصيانة الدورية للمباني والمحافظة على التراث المعماري الأصلي.

أكد الخبير الاقتصادي أن القابضة للسياحة تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تطوير الفنادق التاريخية، حيث تعمل على تحويل الفنادق التاريخية إلى وجهات سياحية مميزة، وتوفير تجربة إقامة لا تنسى للنزلاء وبفضل جهودها في هذا المجال، تحظى الفنادق التاريخية التابعة للشركة بشعبية كبيرة بين النزلاء الذين يبحثون عن تجربة إقامة فريدة ومميزة.

الثقافات المختلفة التصميم الداخلى البنية التحتية والتكنولوجية البنية التحتية الاقتصادية الاقتصادي

الأكثر قراءة

صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

علي جمعة: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

أحد مواطني الوادي الجديد: "الحوار الوطني" دعوة كريمة من الرئيس لأطياف المجتمع

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟