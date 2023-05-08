خبير اقتصادي: تطوير الفنادق التاريخية يسهم في دعم حركة السياحة

قال الخبير الاقتصادي د.كريم عادل إن الفنادق التاريخية تعد جزءًا مهما من تراث الدول والثقافات المختلفة، وبالتالي فإن تطويرها يعتبر مسؤولية كبيرة للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلدان.

وأضاف أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال فهي تدير العديد من الفنادق التاريخية في مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى تطويرها وإدارتها بطريقة تحافظ على سحرها التاريخي وتجعل منها وجهة سياحية مميزة.

وأشار إلى أن أهمية تطوير الفنادق التاريخية تتمثل في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها، وتحديث البنية التحتية والتكنولوجية للفنادق، وتوفير المزيد من الخيارات للنزلاء، علاوة على ذلك، فإن تطوير الفنادق التاريخية يمكن أن يساهم في تعزيز السياحة في المناطق التي تتواجد فيها هذه الفنادق، وبالتالي تحقيق مزيد من الفوائد الاقتصادية للمنطقة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن القابضة للسياحة تعمل على تطوير الفنادق التاريخية التابعة لها من خلال العديد من الإجراءات، من بينها تحديث التصميم الداخلي والخارجي للفنادق، تجديد الأثاث والديكورات، تحديث التجهيزات التقنية والإضافات المميزة مثل المطاعم والمراكز الصحية والترفيهية.

وأكد أن خطة الشركة تتمثل في تطوير الفنادق التاريخية من خلال توفير تجربة مميزة للنزلاء تجمع بين تجربة الإقامة في بيئة تاريخية ورفاهية حديثة. كما تسعى الشركة إلى توفير خدمات عالية الجودة للنزلاء، مثل خدمة الواي فاي المجانية، خدمة الغرف على مدار الساعة، خدمة النقل إلى المطار، وخدمات الأمن والسلامة.

وأشار الي أن تطوير الفنادق التاريخية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق تتمثل في الحفاظ على الطابع التاريخي للفنادق، والحرص على التفاصيل الصغيرة التي تجعل الفنادق تمتزج بكل تفاصيلها بالتراث الثقافي للمنطقة. وبما أن الفنادق التاريخية غالبا ما تتواجد في مباني تاريخية، فإن الشركة تهتم بإجراء الصيانة الدورية للمباني والمحافظة على التراث المعماري الأصلي.

أكد الخبير الاقتصادي أن القابضة للسياحة تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تطوير الفنادق التاريخية، حيث تعمل على تحويل الفنادق التاريخية إلى وجهات سياحية مميزة، وتوفير تجربة إقامة لا تنسى للنزلاء وبفضل جهودها في هذا المجال، تحظى الفنادق التاريخية التابعة للشركة بشعبية كبيرة بين النزلاء الذين يبحثون عن تجربة إقامة فريدة ومميزة.