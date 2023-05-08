لا يفوتك هذا المساء| شروط الجيش السوداني لوقف إطلاق النار.. ومحطات الزلازل المصرية تُسجل هزتين

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددً كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم أهمها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

البرهان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" شروط القوات المسلحة لوقف إطلاق النار (فيديو)

أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح برهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ترحيبه بكل مبادرة تحقن دماء السودانيين، وتبعد شبح الحرب الأهلية عن الخرطوم، وتعيد اللحمة الوطنية، وتعيد للبلاد استقراره وأمنه لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مدبولي: جادون في تنفيذ برنامج الطروحات الاقتصادية.. والإعلان عن اتفاقيات جديدة قريبًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الأهلي يعلن موعد افتتاح فرعه الجديد بالتجمع الخامس

أعلن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، موعد افتتاح فرع التجمع الخامس والمقرر له أول يونيو المقبل، وقال إن هذا الفرع يحمل رقم «4» بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ولن يكون الأخير، مضيفًا أن الأهلي قيمة تاريخية ووطنية ورياضية منذ نشأته عام 1907 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

قالت نبيلة مصرالى، المتحدثة باسم الشئون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد يقدّر تعاون مصر فى استقبال ومساعدة المواطنين الراغبين فى مغادرة السودان إلى بر الأمان. وكشفت المسئولة الأوروبية فى حوارها مع «الدستور» عن وجود ١٥.٨ مليون شخص فى السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

محطات الزلازل المصرية تُسجل هزتين قويتين خارج الحدود

سجلت محطات الشبكة القومية الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ هزتين أرضيتين خارج الحدود، اليوم الإثنين، تجاوزتا حاجز الـ 4 درجات على مقياس ريختر لاستكمال القراءة (اضغط هنا)