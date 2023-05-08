البرهان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" شروط القوات المسلحة لوقف إطلاق النار (فيديو)

أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح برهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ترحيبه بكل مبادرة تحقن دماء السودانيين، وتبعد شبح الحرب الأهلية عن الخرطوم، وتعيد اللحمة الوطنية، وتعيد للبلاد استقراره وأمنه.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامية أية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: "لدينا ممثلين لحكومة السودان في المبادرة السعودية، ونسعى لأن تضع أسس حقيقية لوقف القتال، تشتمل على الانسحاب من المناطق السكانية ومناطق الخدمات، وإخلاء السكان العزل من الاحتلال المسلح".

وأكد أنه بخلاف ذلك لا حديث عن وقف لإطلاق النار، لأن الاستقرار لن يعود من انتشار العصابات فوق بيوت المدنيين، مشيرًا إلى أنهم نهبوا البنوك والسفارات والمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية للاتحاد الإفريقي واليونسيف.

وأردف: “نرى أن خروجهم من مناطق الخدمات هو الأسس الصحيحة لوقف إطلاق النار”.