الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البرهان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" شروط القوات المسلحة لوقف إطلاق النار (فيديو)

البرهان
البرهان

أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح برهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ترحيبه بكل مبادرة تحقن دماء السودانيين، وتبعد شبح الحرب الأهلية عن الخرطوم، وتعيد اللحمة الوطنية، وتعيد للبلاد استقراره وأمنه.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامية أية لطفي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: "لدينا ممثلين لحكومة السودان في المبادرة السعودية، ونسعى لأن تضع أسس حقيقية لوقف القتال، تشتمل على الانسحاب من المناطق السكانية ومناطق الخدمات، وإخلاء السكان العزل من الاحتلال المسلح".

وأكد أنه بخلاف ذلك لا حديث عن وقف لإطلاق النار، لأن الاستقرار لن يعود من انتشار العصابات فوق بيوت المدنيين، مشيرًا إلى أنهم نهبوا البنوك والسفارات والمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية للاتحاد الإفريقي واليونسيف.

وأردف: “نرى أن خروجهم من مناطق الخدمات هو الأسس الصحيحة لوقف إطلاق النار”.

البرهان السودان وقف إطلاق النار

مواد متعلقة

البرهان لـ"القاهرة الإخبارية": المصريون أقرب ناس للسودانيين فى كل محنة

البرهان: أشكر الرئيس السيسي وجميع الشعب المصري على دعمهم للسودانيين (فيديو)

البرهان لـ"القاهرة الإخبارية": جميع الولايات السودانية عدا الخرطوم تخلو من المتمردين

استشارى تربوى تحذر من إهانة الآباء لأطفالهم: "يفقدهم الثقة في أنفسهم"

استشاري تربوي للأمهات: لا تعاقبي ابنك على أخطائه في المدرسة

محامية زوجة حسن شاكوش تكشف عن رسائل تهديد صوتية لموكلتها

بعد توجيه السيسى بعلاج ابنتها.. والدة حلا: "ربنا يخليه لمصر"

محامي حسن شاكوش يفجر مفاجأة بشأن اتهام موكله بسرقة إيصال أمانة وطرد زوجته

الأكثر قراءة

صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

علي جمعة: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

أحد مواطني الوادي الجديد: "الحوار الوطني" دعوة كريمة من الرئيس لأطياف المجتمع

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟