الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محطات الزلازل المصرية تُسجل هزتين قويتين خارج الحدود

رسوم بيانية للزلازل
رسوم بيانية للزلازل ـ صورة تعبيرية

سجلت محطات الشبكة القومية الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ هزتين أرضيتين خارج الحدود، اليوم الإثنين، تجاوزتا حاجز الـ 4 درجات على مقياس ريختر.

 

وبحسب البيانات التي سجلتها محطات الزلازل، فإن الهزة الأرضية الأولى وقعت في البحر المتوسط بقوة 4.20 درجة على مقياس ريختر، وعمق 31 كيلومتر، على بُعد 724 كيلومتر من مدينة مرسى مطروح.

 

ووقعت الهزة الأرضية الثانية في الحدود التركية بالقرب من البحر المتوسط، على بُعد 534 كيلو من مدينة رفح المصرية، وبلغت قوتها 4.60 درجة على مقياس ريختر، وعمق 8.14 كيلومتر.

البحر المتوسط الزلازل الهزة الأرضية هزتين أرضيتين زلازل

الأكثر قراءة

البرهان: أشكر الرئيس السيسي وجميع الشعب المصري على دعمهم للسودانيين (فيديو)

جمارك دمياط: 1.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة خلال أبريل 2023

إخماد حريق شب داخل معرض للمراتب بأرض اللواء

مصر تسترد 4 قطع أثرية من إيطاليا.. و«الخارجية» تسلمها لوزارة السياحة والآثار (صور)

فودة يستقبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟