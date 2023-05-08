محطات الزلازل المصرية تُسجل هزتين قويتين خارج الحدود

سجلت محطات الشبكة القومية الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ هزتين أرضيتين خارج الحدود، اليوم الإثنين، تجاوزتا حاجز الـ 4 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب البيانات التي سجلتها محطات الزلازل، فإن الهزة الأرضية الأولى وقعت في البحر المتوسط بقوة 4.20 درجة على مقياس ريختر، وعمق 31 كيلومتر، على بُعد 724 كيلومتر من مدينة مرسى مطروح.

ووقعت الهزة الأرضية الثانية في الحدود التركية بالقرب من البحر المتوسط، على بُعد 534 كيلو من مدينة رفح المصرية، وبلغت قوتها 4.60 درجة على مقياس ريختر، وعمق 8.14 كيلومتر.