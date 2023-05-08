افتتاح المرحلة الأولى من تطوير الديوان البطريركي بالإسكندرية

اُفتتح الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية المرحلة الأولى من تطوير الديوان البطريركي بالإسكندرية، وذلك في عيد القديس مار مرقس الرسول.

وتفقد الآباء الديوان البطريركي عقب الافتتاح وتعرفوا على ملامح التطوير الذي تم فيه.



وتضم المرحلة الأولى قسم خدمة العملاء الذي يهدف الي تقديم خدمة مميكنة متطورة لكل قاصدي الخدمات المختلفة بالبطريركية من الآباء الكهنة والإكليروس وجميع أفراد الشعب.

بدأ حفل الافتتاح بكلمة ترحيب من كيرلس دميان مدير الديوان البطريركي شرح خلالها رؤية وهدف تأسيس هذا القسم وكلمة أخرى لرؤوف كمال عضو لجنة اختيار موظفي القسم.



بعدها ألقى القمص أبرآم إميل كلمة عن رؤية عامة للديوان البطريركي وهدف تقديم خدمة الكترونية كاملة من استخراج المستندات والأوراق الكنسية المعتمدة من خلال الإنترنت.

وعلى صعيد أخر.. طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين رفات القديس البابا أثناسيوس الرسولي الموجود في المزار الخاص به بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلى صباح اليوم قداس عيد القديس مار مرقس الرسول في مزاره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وطَيَّبَ رفاته أيضًا قبل أن يتوجه إلى مزار القديس أثناسيوس الرسولي.